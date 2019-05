MBH Corporation PLC: Wandelschuldverschreibungen des UCITS-Fonds teilweise in Aktien umgewandelt DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Sonstiges MBH Corporation PLC: Wandelschuldverschreibungen des UCITS-Fonds teilweise in Aktien umgewandelt 21.05.2019 / 09:42 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBH Corporation PLC: Wandelschuldverschreibungen des UCITS-Fonds teilweise in Aktien umgewandelt London, 21. Mai 2019 - Die MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass der britische UCITS-Fonds (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) 637.500 EUR der Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt 1.096.000 EUR innerhalb von 7 Monaten gewandelt hat. Die Wandelschuldverschreibungen werden über zwei Fonds gehalten: Mercantile Opportunities and Diversified Funds (zusammen "Mercantile"). Die Schuldverschreibungen wurden zum vereinbarten Verhältnis von 1,20 Euro pro Aktie gewandelt. Richard Cunningham, Direktor, Mercantile Invest, sagt: "Nachdem wir Ende vergangenen Jahres 1.1 Millionen Euro in die Wandelanleihe investiert haben, haben wir zur Festigung des Investments in MBH die Mehrheit der gehaltenen Schuldverschreibungen gewandelt. Wir sind bisher sehr zufrieden mit der Leistung des Managementteams bei der Umsetzung ihrer Planungen in Bezug auf das Börsenlisting sowie die Unternehmensakquisitionen. Da wir eine Steigerung der Liquidität und des Wertes der gelisteten Aktien sowie den Einsatz die grundlegende Unternehmensbasis sorgfältig aufzubauen beobachtet haben, haben wir nun im Namen unserer UCITS-Fonds die Umwandlung einer wesentlichen Anzahl bestehender Wandelschuldverschreibungen in Stammaktien eingeleitet. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer langfristigen Rolle als MBH-Investor." Callum Laing, Non-Executive Chairman of MBH Corporation plc sagt: "Dies ist die Art von Bestätigung von geduldigen und unterstützenden institutionellen Investitionen nach der MBH gesucht hat. Wir danken Mercantile für ihre Unterstützung und freuen uns auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihnen." Über MBH Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen. www.mbhcorporation.com IR- und Pressekontakt MBH Corporation plc, Charlotte Fordham, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953 Kirchhoff Consult AG, Nicole Schüttforth, nicole.schuettforth@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 64 21.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBH Corporation Plc Studio 7-9, Royal Patriotic Victoria Building, Joh SW18 3SX London Großbritannien E-Mail: fo@mbhcorporation.com Internet: https://www.mbhcorporation.com/ ISIN: GB00BF1GH114 WKN: A2JDGJ Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 813819 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813819 21.05.2019 ISIN GB00BF1GH114 AXC0062 2019-05-21/09:42