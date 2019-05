Am Ende 204 $ und war es das? Noch nicht ganz! Denn der Wert für Tesla stellt sich aktuell auf ca. 36 Mrd. $ und rückt in die Nähe des Preises, den ein Automobilkonzern ins Auge fassen dürfte, wenn er die bekannteste E-Auto-Marke der Welt irgendwie in sein Programm einzugliedern vermag, indem er seinen eigenen Vertrieb zur Verfügung stellt. Demnächst darf darauf gewettet werden.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info