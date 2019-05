Heutewurde der Zwischenbericht für das erste Quartal 2019 von EURid veröffentlicht, in dem die Organisation Statistiken und Entwicklungen für das Quartal bekannt gibt. Besonders hervorzuheben:

Für das Quartal ist eine Erneuerungsrate von 78,2% zu verbuchen.

Das größte Wachstum im ersten Quartal verzeichnet Irland, gefolgt von Schweden und Portugal, das im 4. Quartal 2018 das größte Wachstum vorlegen konnte und weiterhin zu den TOP 3 gehört.

Die zehn Länder mit den meisten .eu-Registrierungen sind Deutschland (984 311), die Niederlande (475 514), Frankreich (328 863), Polen (265 807), Italien (265 060), das Vereinigte Königreich (188 505), die Tschechische Republik (157 804), Belgien (142 756), und Spanien (120 189).

Zu den Entwicklungen im Quartal gehörten außerdem:

weitere Unterstützung für das Bohrloch-Projekt in Uganda;

die Fortsetzung des Co-funded Marketingprogramms bis 2022 für zugelassene .eu-Registrare., Die Ankündigung folgte einer eingehenden Prüfung des Programms durch einen externen Prüfer und die Einführung mehrerer Verbesserungen.

EURid-Zwischenbericht für das 1. Quartal 2019 anzeigen.

Über EURid

EURid ist das Register, das die länderspezifischen Top-Level-Domains (TLD) .eu und .?? infolge eines Vergabeverfahrens im Auftrag der Europäischen Kommission verwaltet. EURid arbeitet mit über 700 zugelassenen Registraren zusammen und bietet Support in den 24 Amtssprachen der EU. Im Rahmen ihres fortgesetzten Engagements für Datensicherheit ist EURid seit 2013 nach den ISO27001-Sicherheitsstandards zertifiziert. EURid wurde zudem bei dem System für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung der EU (EMAS) registriert. EURid verfügt über eine Hauptniederlassung in Brüssel (Belgien) und regionale Niederlassungen in Pisa (Italien), Prag (Tschechien) und Stockholm (Schweden). Weitere Informationen finden Sie auf: www.eurid.eu.

