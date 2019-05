Die GSM60E- und GEM60I-Adapter von Mean Well sind für den Einsatz bei medizinischen Geräten für den Heimgebrauch sowie für mobile medizinische Geräte bestimmt. Darüber hinaus eignen sie sich für medizinische Geräte, die eine austauschbare Wechselstromversorgung für den Einsatz in verschiedenen Teilen der Welt erfordern. Beispiele für Anwendungen sind Blutzuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte, Vernebler, Inhalatoren und Schlafapnoe-Geräte.

Bei dem GSM60E handelt es sich um ein doppelt isoliertes Netzteil der Klasse II mit einem 2-poligen Stecker nach europäischem Standard. ...

