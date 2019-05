T-Aktien haben am Dienstag nach dem jüngsten Anstieg mit plus 0,2 Prozent eine Warteschleife gedreht. Im Ringen um die Übernahme des US-Telekom-Konzerns Sprint könnte die Telekom-Tochter T-Mobile US zwischen die Fronten mehrerer US-Behörden geraten. Kreisen zufolge tendiert das Justizministerium (DOJ) in Washington dazu, den Kauf trotz Zugeständnissen der beiden Unternehmen abzulehnen.

Tags zuvor schien mit der Empfehlung des Chefs der US-Regulierungsbehörde FCC, die Fusion zu genehmigen, eigentlich schon ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Analyst Karsten Oblinger von der DZ Bank sieht auch jetzt weiter eine "hohe Genehmigungswahrscheinlichkeit", ein Scheitern könne aber nicht ausgeschlossen werden. Auch Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe hält die Risiken für deutlich gesunken, auch wenn dem DOJ vielleicht letztlich noch weitere Zugeständnisse gemacht werden müssten.

Zuletzt sind T-Aktien deutlich gestiegen: Von der 200-Tage-Linie ging es in fünf Handelstagen um 5,8 Prozent aufwärts. Damit waren sie die Nummer Drei im Dax./ag/mis

ISIN DE0005557508 US8725901040

