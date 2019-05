Marc Keogh beteiligt sich als Gesellschafter an der Tochtergesellschaft in Down Under des Leipziger Photovoltaik-Speicherherstellers. Der Investor steigt auch in die Geschäftsführung von Senec Australia ein.Senec hat mit Mark Keogh auf der Messe ees in der vergangenen Woche in München einen Vertrag über eine Minderheitsbeteiligung an der australischen Tochtergesellschaft des Leipziger Photovoltaik-Heimspeicher-Anbieters geschlossen. Der Gründer und Geschäftsführer der UON Pty. Ltd., einem Spezialisten für Lösungen zur Versorgung von Minen mit Strom, Druckluft und Wasser, werde auch die Geschäftsführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...