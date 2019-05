flatex Morning-news DAX update: Nicht groß verändert gegenüber dem Vortag zeigen ...

Nicht groß verändert gegenüber dem Vortag zeigen sich die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Der Nikkei verliert 0,1 Prozent, der Hang Seng Index an der Börse in Hongkong gibt um 0,2 Prozent nach. Leicht positiv präsentieren sich der Hang Seng China Enterprises Index mit einem Zuwachs von 0,2 und die Börse in Seoul mit einem Plus von 0,3 Prozent. Der DAX startet leicht gestärkt in den Handel, aktuell notiert er bei 12.089 Zählern. Infineon kann sich nach den Vortagesverlusten erholen und liegt aktuell knapp zwei Prozent im Plus. Die US-Futures liegen mit 0,2 Prozent leicht im positiven Bereich.

Zur Charttechnik: Ein dickes Minus von 1,61 Prozent auf 12.041,29 Zählern stand gestern zum Wochenauftakt für den DAX auf der Anzeigetafel. Im Handelsverlauf hatte der Index sogar mit einem Tief bei 11.993,91 Punkten die 12.000er Marke wieder unterschritten. Damit hat der DAX einen Großteil seines Gewinns aus der Vorwoche bereits am ersten Handelstag der neuen Woche wieder vernichtet. Somit hat sich wohl mit dem Hoch vom Donnerstag letzte Woche bei 12.310 Zählern ein wichtiger Widerstand ausgebildet. Gelänge ein Sprung darüber, dann wartet mit dem bisherigen Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Punkten der nächste charttechnische Widerstand auf den DAX. Vorher gilt es noch den übergeordneten Abwärtstrend bei rund 12.221 Zählern zu knacken, hier scheiterte der Index gestern im Tagesverlauf. Wichtige Unterstützungen liegen bei 11.949, 11.844 und in Form der 200-Tage-Linie (EMA-Basis). Aktuell verläuft dieser für den DAX wichtige gleitende Durchschnitt bei 11.771, Tendenz nur noch marginal steigend. Setzt der DAX seinen negativen Handelsstart in den kommenden Tagen fort, so sollte wohl ein Test der 200-Tage-Linie ins Haus stehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/