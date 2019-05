Düsseldorf (ots) - Am Himmelfahrtswochenende, 30. Mai bis 2. Juni 2019, besuchen rund 30.000 Jugendliche aus aller Welt die Stadt Düsseldorf. Anlass ist der Internationale Jugendtag der Neuapostolischen Kirche, der unter dem Motto "Hier bin ich" steht. Vier Tage werden die jungen Christen über ihren Glauben sprechen, feiern und in Workshops über die Zukunft der Kirche diskutieren.



Donnerstag ist Anreisetag für die Teilnehmer, die beispielsweise mit Sonderzügen nach Düsseldorf kommen. Sie treffen sich bereits am Abend in den Messehallen zu Himmelfahrt-Gottesdiensten, die in Englisch, Französisch und Deutsch gehalten werden.



Die Eröffnungsfeier des Internationalen Jugendtags findet am Freitagmorgen in der ARENA statt. Danach erwartet die Besucher ein umfangreiches Programm von mehr als 400 Stunden in über 300 Beiträgen - angefangen von Podiumsdiskussionen, über musikalische Projekte, theologische Vorträge, Bühnenstücke und Workshops, bis hin zu Sportangeboten.



Am Freitagabend um 20 Uhr gestalten ein Chor aus 3.400 jungen Leuten, ein Orchester, eine Band sowie Schauspieler das Pop-Oratorium I AM. Ein breites Spektrum musikalischer Ausdrucksmittel bietet einen spannenden, faszinierenden Blick auf die sieben Ich-bin-Worte Jesu und seine Wundertaten. Karten sind zum Preis von 50 Euro an der Abendkasse erhältlich.



Samstag geht das Messeprogramm weiter. Bei "HereThereEverywhere - Jesus the Light In Us" geht es am Samstagabend in der ARENA um Internationalität. "Wir feiern unsere Vielfalt und lernen voneinander", heißt es im Programmheft. Danach klingt der Tag bei einer Open-Air-Veranstaltung auf dem Messegelände aus.



Höhepunkt und Abschluss des Internationalen Jugendtags wird ein Gottesdienst am Sonntag in der ARENA sein, den Stammapostel Jean-Luc Schneider, weltweites Oberhaupt der Neuapostolischen Kirche, halten wird. Dazu erwartet die Kirche bis zu 40.000 Teilnehmer.



Der Internationale Jugendtag ist aufgrund seiner Dimensionen für alle Organisatoren eine spannende Herausforderung. So werden an den Veranstaltungstagen jeweils bis zu 30.000 Personen verpflegt. Insgesamt sollen von Donnerstag bis Sonntag über 400.000 Mahlzeiten ausgegeben werden. Bis zu 500 Mitarbeiter sind allein für die Verpflegung im Einsatz. Hinzu kommen Hunderte jugendlicher Akteure und weitere 2.500 ehrenamtliche Helfer. Mehr als 12.000 Jugendliche übernachten in sechs Messehallen, die damit zum "Jugendcamp" werden.



Eingeladen zum Internationalen Jugendtag sind Jugendliche ab 14 Jahren mit ihren Betreuern und junge Erwachsene bis 35 Jahre. Karten gibt es zum Preis von 125 Euro an den Tageskassen vor Ort. Im Preis enthalten sind der Zutritt zu allen Veranstaltungen, die Verpflegung sowie ein Begrüßungspaket.



