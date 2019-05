Der Speicherhersteller Senec hat in Australien den Unternehmer Mark Keogh als Gesellschafter an Senec Australia gewinnen können. Der Investor tritt auch in die Geschäftsführung ein. Den Vertrag über die Minderheitsbeteiligung an der Tochtergesellschaft von Seneca haben die Partner bereits in der vergangenen Woche auf der Messe ees Europe in München unterschrieben. Mark Keogh ist Gründer und Geschäftsführer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...