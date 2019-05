"Wir sind alleine stark genug, um unseren Weg zu gehen", so Commerzbank-Chef Martin Zielke unlängst gegenüber der "Welt am Sonntag". Wie stark die Commerzbank wirklich ist, wird sich unter anderem morgen zeigen. Denn morgen veröffentlicht das Frankfurter Finanzinstitut die Q1-Zahlen. Nachdem die Bank im Vorjahresquartal noch von einer niedrigen Steuerquote profitiert hatte, dürfte der Konzerngewinn im ersten Quartal gesunken sein. Wie lange also bleibt die Commerzbank noch Single? Laut Medienberichten zeigen auch die UniCredit, Mailänder Mutter der HypoVereinsbank, sowie die niederländische ING Interesse an einer Hochzeit mit Deutschlands zweitgrößter Privatbank. Die Aktie der Commerzbank bewegt sich derzeit in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, der aktuell bei 7,10 Euro verläuft. Das Mehrmonatstief von Februar bei 6,03 Euro dient als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...