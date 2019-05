Berlin (ots) -



In Anwesenheit der Bundesministerin der Verteidigung Ursula von der Leyen und Mitgliedern des Deutschen Bundestages sowie weiteren zahlreichen zivilen und militärischen Gästen werden am Donnerstag, den 23. Mai 2019, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 193 Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim sowie des ABC-Abwehrbataillons 750 aus Bruchsal das Feierliche Gelöbnis auf dem Hambacher Schloss durchführen. Die Gelöbnisrede hält die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen.



Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis zum 22. Mai 2019, 14:00 Uhr bei der Pressestelle des Luftwaffenausbildungsbataillons anzumelden.



