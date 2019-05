Die Dürr-Aktien sind am Dienstag wieder etwas näher an ihr jüngstes Zwischentief von 31,23 Euro heran gerückt. Damit profitierten die Papiere des Anlagenbauers, der am Freitag mit aktuellen Geschäftszahlen enttäuscht hatte, zunächst nicht von einer Kaufempfehlung von Warburg.

Analyst Christian Cohrs hält die Bewertung verglichen mit Maschinenbauern und Autozulieferern für unangemessen, verfüge Dürr doch über das bessere Risikoprofil. Die Diskussionen um Exporthürden und Strafzölle in der Autobranche seien zwar belastend, die Auswirkungen dürften Dürr aber nur in geringerem Maße treffen.

Im Rest des Jahres traut Cohrs Dürr eine dynamischere Gewinnentwicklung zu und setzt ein Kursziel von 42 (bisher 44) Euro an - rund ein Drittel über aktuellem Niveau. Vom zwischenzeitlichen Jahresplus von 38 Prozent ist aktuell kaum noch etwas geblieben./ag/mis

ISIN DE0005565204

