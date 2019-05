Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,80 Euro belassen. Dem Elektronikhändler sei es im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres gelungen, die Konsensschätzungen ein wenig zu übertreffen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinscätzung. Allerdings spiegele das Zahlenwerk auch die schwierige Marktlage in West- und Südeuropa wider./mf/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 07:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-05-21/11:22

ISIN: DE0007257503