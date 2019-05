Die FPGA-Familie vereinfacht die Implementierung einer umfassenden, flexiblen und robusten Hardware-Sicherheit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg

Erhöht die Sicherheit in Computer-, Kommunikations-, Industriesteuerungs- und Fahrzeugsystemen

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter FPGAs, gab heute das MachXO3D-FPGA zur Absicherung von Systemen gegen eine Vielzahl von Bedrohungen bekannt. Ungesicherte Systeme können zu Daten- und Design-Diebstahl, Klonen und Überbauen von Produkten sowie Manipulationen oder Diebstahl von Geräten führen. Mit MachXO3D können OEMs die Implementierung einer robusten, umfassenden und flexiblen hardwarebasierten Sicherheitsumgebung für alle Systemkomponenten vereinfachen. MachXO3D kann sich selbst und andere Komponenten in jeder Phase des Lebenszyklus eines Systems, vom Zeitpunkt der Herstellung bis zum Ende der Lebensdauer des Systems, vor unbefugtem Zugriff auf die Firmware schützen, diesen erkennen und Daten wiederherstellen.

Komponenten-Firmware ist ein zunehmend beliebter Angriffsvektor für Cyberangriffe. Laut einem Bericht im "MIT Technology Review" wurden Sicherheitsschwachstellen in mehr als 3 Milliarden Chips in Systemen aller Art festgestellt, die durch die Ausnutzung ihrer Firmware offen für Datendiebstahl sind1. Ungesicherte Firmware setzt OEMs zudem den finanziellen Risiken und Markenimage-Risiken aus, die mit Geräte-Hijacking (zur Verwendung bei DDoS-Angriffen) und der Manipulation oder Zerstörung von Geräten verbunden sind. Wenn gegen diese Risiken keine Maßnahmen ergriffen werden, kann dies negative Auswirkungen auf das Image und die finanzielle Performance eines Unternehmens haben.

Patrick Moorhead, Präsident und Gründer von Moor Insights Strategy, erklärt: "Kompromittierte Firmware ist besonders heimtückisch, da sie nicht nur Benutzerdaten gefährdet, sondern auch Systeme dauerhaft inoperabel macht, die Benutzererfahrung stört und OEMs haftbar machen kann. FPGAs bieten eine überzeugende Hardwareplattform zur Sicherung der System-Firmware, da sie in der Lage sind, mehrere Funktionen parallel auszuführen, was sie viel schneller bei der Identifizierung von und Reaktion auf nicht autorisierte(r) Firmware macht, sobald sie erkannt wird."

Bei der Implementierung von Systemsteuerungsfunktionen sind MachXO3-FPGA-Geräte üblicherweise die "First-on/Last-off"-Komponente auf Leiterplatten. Durch die Integration von Sicherheits- und Systemsteuerungsfunktionen wird das MachXO3D zum ersten Glied in einer Vertrauenskette, die ganze Systeme schützt.

Mit MachXO3D verbessert Lattice die Gerätekonfiguration und die Programmierschritte im Fertigungsprozess. Diese Verbesserungen, in Kombination mit den Sicherheitsfunktionen von MachXO3D, schützen Systeme, indem sie die Kommunikation zwischen dem MachXO3D und seriösen Firmware-Anbietern sicherstellen. Dieser Schutz bleibt über den gesamten Lebenszyklus der Komponente erhalten, einschließlich Herstellung der Systeme, Transport, Installation, Betrieb und Außerbetriebnahme. Laut Symantec stiegen zwischen 2017 und 2018 die Angriffe auf Lieferketten um 78 Prozent an2

"Systementwickler nutzen häufig die Vorteile der FPGA-Flexibilität, um die Systemfunktionen nach der Bereitstellung zu verbessern", sagt Gordon Hands, Director of Solutions Marketing, Lattice Semiconductor. "Mit MachXO3D haben wir darauf geachtet, diese Flexibilität zu erhalten und gleichzeitig einen sicheren Konfigurationsblock hinzuzufügen, um das branchenweit erste kontrollorientierte FPGA gemäß der Platform-Firmware-Resilience-Spezifikation von NIST zu liefern."

Zu den wichtigsten Merkmalen des neuen MachXO3D gehören:

Steuerungsfunktion-FPGA, das 4K- und 9K-Lookup-Tabellen zur Implementierung einer Logik bereitstellt, die beim Hochfahren aus dem Flash-Speicher des Geräts sofort konfiguriert

Regler auf dem Gerät für einen einzelnen 2,5/3,3-Volt-Netzbetrieb

Unterstützung von bis zu 2700 Kbit/s Benutzer-Flash-Speicher und bis zu 430 Kbit/s sysMEM eingebetteter RAM-Block, um flexiblere Designoptionen zu ermöglichen

Bis zu 383 I/Os, konfigurierbar für die Unterstützung von LVCMOS 3.3 bis 1.0, und konzipiert für die Integration in eine Vielzahl von Systemumgebungen mit Funktionen wie Hot-Socketing, Standard-Pulldown, Eingangshysterese und programmierbarer Anstiegsrate

Integrierter Sicherheitsblock, der vorverifizierte Hardwareunterstützung für kryptografische Funktionen wie ECC, AES, SHA, PKC und Unique Secure ID bietet

Integrierte sichere Konfigurations-Engine, um sicherzustellen, dass nur FPGA-Konfigurationen von einer vertrauenswürdigen Quelle installiert werden können

Duale Konfigurationsspeicher auf dem Gerät, um eine fehlerfreie Reprogrammierung der Komponenten-Firmware im Falle einer Gefährdung zu ermöglichen

Muster sind verfügbar. Weitere Informationen über MachXO3D finden Sie unter http://www.latticesemi.com/MachXO3D.

