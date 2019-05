FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) steht kurz davor, sein Verfahren zur Gewinnung von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) in einer eigens dafür gebauten Pilotanlage zu testen. Als Ausgangsmaterial dient ausschließlich Kaolin aus der eigenen Cadoux Lagerstätte in West-Australien Die Kapazität dermodular aufgebauten Anlage soll ca. 170 Kilogramm in der Woche betragen.

