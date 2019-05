Mehr als einen Monat nach der indonesischen Präsidentenwahl steht Amtsinhaber Widodo als Sieger fest. Die Opposition klagt über Wahlmanipulation.

In Indonesien, der drittgrößten Demokratie der Welt, kann Präsident Joko Widodo fünf weitere Jahre regieren. Der 57-Jährige wurde am Dienstag in Jakarta nach Auszählung von mehr als 154 Millionen Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl vom 17. April erklärt. Nach Angaben der Wahlkommission schlug das amtierende Staatsoberhaupt seinen Herausforderer, den nationalistischen Ex-General Prabowo Subianto (67), klar.

Für "Jokowi", wie der Präsident genannt wird, stimmten 55,5 Prozent. Prabowo kam lediglich auf 44,5 Prozent. Das Endergebnis liegt recht nah an den ersten Prognosen. Der Ex-General hatte auch schon 2014 verloren. Aus seinem Lager kamen Vorwürfe, die Wahl sei manipuliert worden. Von unabhängiger Seite gab es dafür jedoch keine Bestätigung.

