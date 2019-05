Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gleich doppelt entschieden sich die Schweizer in einem Referendum für eine EU-regelkonforme Politik, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Zum einen werde der Besitz von halbautomatischen Schusswaffen stärker eingeschränkt. Zusätzlich sollten internationale Konzerne, die entgegen EU-Regeln bisher steuerlich begünstigt worden seien, dieselben Steuern zahlen wie Firmen, deren Geschäft sich auf die Schweiz beschränke. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...