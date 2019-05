Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaft ist gut in das Jahr 2019 gestartet, nachdem die Wirtschaftsleistung im zweiten Halbjahr 2018 noch weitgehend stagniert hatte, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Schnellmeldung des Statistischen Bundesamtes zufolge expandierte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal saison- und kalenderbereinigt um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. ...

