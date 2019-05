Am Vortag beflügelte eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank, am Dienstag nun kommt ein technisches Signal hinzu: Wirecard-Aktien +3,23% sind am Dienstagvormittag zeitweise mit plus drei Prozent auf 148 Euro an die Spitze der Tagesgewinner im Dax gesprungen. Dabei wurde auch die bei gut 145 Euro verlaufende 200-Tage-Linie überwunden, die als technischer Indikator für den langfristigen Trend gilt.Kann ...

