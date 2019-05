Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 17,40 Euro je Aktie belassen. Eine offizielle Genehmigung der Fusion der Telekomtochter T-Mobile US mit Sprint durch die US-Telekommunikationsbehörde FCC werde nun sehr wahrscheinlich, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weil aber die Kartellwächter des US-Justizministeriums den Deal ebenfalls genehmigen müssten und dem Fall gemäß Medienberichten kritischer gegenüber stünden, sei aktuell nur ein wichtiger Zwischenschritt erreicht./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 09:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 09:31 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2019-05-21/12:23

ISIN: DE0005557508