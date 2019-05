Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Freiburg/Frankfurt am Main (pts020/21.05.2019/12:00) - Der Freiburger Softwarehersteller United Planet feiert mit Partnern aus sechs Ländern seinen internationalen Partnertag in Frankfurt a. M. und positioniert Intrexx weiter als führende Low-Code Development Plattform - auch auf internationaler Ebene. Unternehmen weltweit stehen unter dem Druck der kostengünstigen Digitalisierung. Das bedeutet aber auch, dass der internationale Markt für schnelle und einfache Digital Workplace und Social-Intranet-Lösungen rasant wächst. Unternehmen haben erkannt, dass interne Kommunikation und schlanke digitale Prozesse entscheidende Faktoren für den Erfolg sind und die Produktivität im Unternehmen merklich steigern. Gleichzeitig werden Themen wie Extranet für Kooperationspartner und Zulieferer sowie das Thema Industrie 4.0 (industry internet of things / iiot) in einer vernetzten und digitalisierten Welt immer wichtiger. So die einheitliche Aussage aller Gäste des internationalen United Planet Partnertags in Frankfurt a. M. Mit zahlreichen Vorträgen u. a. von Katrin Beuthner, Geschäftsführerin der United Planet GmbH, zeigten die Beteiligten, wie gut Intrexx auf internationaler Ebene angenommen wird und welche Potentiale für zertifizierte Partner in der Low-Code Development Software liegen. Partnerprogramm von United Planet Zusammen mit Partnern überall auf der Welt will United Planet weiter auf dem internationalen Markt expandieren und Intrexx positionieren. Dabei stellt United Planet die Low-Code-Software Intrexx zur Verfügung, welche die Partner ganz individuell und immer an die Bedürfnisse ihrer Kunden anpassen können. Neben der Software stellt United Planet den Partnern aber auch wichtiges Know-how und hilfreiche Beratung zur Verfügung. Denn United Planet legt auch weiterhin großen Wert auf die Qualität der Partner und deren Leistungen für den Endkunden. Gleichzeitig können die Partner über das "Application Developer Programm" qualitativ hochwertige Applikationen distribuieren und so ihren Umsatz und ihre Awareness in der Intrexx-Welt erheblich steigern - eine Win-Win-Situation. Internationale Erfolge und neue Kooperationen United Planet hat bereits 2018 den Grundstein für eine internationale Strategie gelegt und damit entscheidende Erfolge verbuchen können. So konnten bis Ende 2018 insgesamt 108 neue Kunden und zehn neue Partner gewonnen und von Intrexx als schnelle und einfache Low-Code Development Plattform überzeugt werden. Dies steigerte den Umsatz über den Partnerkanal um 60 Prozent und bestätigt die eingeschlagene Internationalisierungsstrategie des Unternehmens. Neben Australien, Russland und Tschechien werden in den nächsten Jahren vor allem Irland und der englischsprachige Raum eine entscheidende Rolle im Partner Management von United Planet spielen. Auszeichnungen - "Partner Award" Wie jedes Jahr wurden auch dieses Jahr wieder die erfolgreichsten Partner und Projekte ausgezeichnet. So ging der Preis für das beste internationale Intrexx-Marketing-Event an "Verkkoasema Oy" aus Finnland. Der Preis für den größten internationalen Intrexx-Deal hat "Dataware Consulting" aus Rumänien erhalten. Und über den Preis für den besten internationalen Partner durfte sich "XDoc Digital Solutions s.r.o." aus Tschechien freuen. Beim anschließenden Get-together hatten alle Partner die Gelegenheit, sich kennenzulernen und ihre Intrexx-Erfahrungen auszutauschen. Weitere Informationen: https://www.intrexx.com/pm04_2019/intrexx United Planet Seit 1998 greift United Planet seinen Kunden bei der digitalen Transformation unter die Arme. Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte das Software-Unternehmen bis heute 5.000 Kunden beim Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um interne Kommunikation, Geschäftsprozesse oder die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code Development Plattform für Ihren Digital Workplace. Mit einem ROI von meist weniger als 12 Monaten wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Tätigkeitsschwerpunkte von United Planet: * Low-Code Development * Digital Workplace * Unternehmensportale * Social Collaboration * Intranet-/Extranetlösungen (Ende) Aussender: United Planet GmbH Ansprechpartner: Ralf Bachmann Tel.: +49 761 20703 402 E-Mail: ralf.Bachmann@unitedplanet.com Website: www.unitedplanet.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190521020

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 06:00 ET (10:00 GMT)