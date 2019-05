Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Verkaufszahlen von Pkw sind im Jahr 2018 zum ersten Mal seit dem krisenbedingten Einbruch der Jahre 2008 und 2009 gesunken, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Für das laufende Jahr zeichnet sich ein weiterer Rückgang ab, heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...