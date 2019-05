Aarburg (ots) -



- Umsatz stieg um 4.0% auf CHF 2.99 Mia.

- Organisches Wachstum lag bei 1.9%

- EBITDA sank auf CHF 293.9 Mio. (-11.3%); EBITDA-Marge betrug 9.8%

(Vorjahr 11.5%)

- EBIT reduzierte sich auf CHF 120.7 Mio. (-38.1%) aufgrund diverser

einmaliger operativer Bereinigungen

- Bereinigter EBIT verringerte sich auf CHF 178.4 Mio. (-6.4%)

- Reingewinn fiel auf CHF 149.7 Mio. (-32.9%)

- Bereinigter Reingewinn ging auf CHF 189.5 Mio. (-1.8%) zurück



Die Artemis Group erzielte im Berichtsjahr erneut ein organisches

Umsatzwachstum. Die positive langfristige Wirtschaftsentwicklung in

vielen für die Artemis Group wichtigen Märkten verlangsamte sich nach

dem Sommer 2018, was sich negativ auf die Geschäftsentwicklung

auswirkte. Es mussten viele Wertminderungen auf Firmenwerte

(Goodwill), immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen verbucht

werden. Darüber hinaus fielen im Berichtsjahr für das strategisch

wichtige Kunststoffspülenwerk der Franke Group in der Slowakei -

verbunden mit zwei Werksschliessungen - hohe Restrukturierungs- und

Anlaufkosten an.



Geschäftsverlauf Artemis Group 2018



Der konsolidierte Nettoumsatz der Artemis Group erreichte im Jahr

2018 CHF 2.99 Mia. und lag damit um 4.0% über dem Vorjahresergebnis.

Organisch erhöhte sich der Nettoumsatz um 1.9% und wurde von den

vollkonsolidierten Industrieaktivitäten Franke Group (1.0%) und

Feintool Group (6.1%) getragen. Die negativen Währungseinflüsse lagen

bei 0.2%. Akquisitionen/Desinvestitionen führten netto zu einer

Umsatzsteigerung von 2.2%.



Die positive Umsatzentwicklung führte nicht zu einem Anstieg des

operativen Ergebnisses (EBIT). Es reduzierte sich von CHF 195.0 Mio.

auf CHF 120.7 Mio., was einer Abnahme von CHF 74.3 Mio. (38.1%)

entspricht. Ausschlaggebend waren insbesondere die gesunkene

Profitabilität bei der Franke Group (infolge verschiedener negativer

Einmaleffekte) sowie fehlender Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien

im Vorjahr. Entsprechend reduzierte sich die EBIT-Marge der Artemis

Group auf 4.0% (Vorjahr 6.8%). Aufgrund des tieferen EBIT sank auch

der Reingewinn gegenüber dem Vorjahr um CHF 73.3 Mio. (32.9%) von CHF

223.0 Mio. auf CHF 149.7 Mio. Um Einmaleffekte bereinigt, verringerte

sich der EBIT noch um 6.4% von CHF 190.7 Mio. auf CHF 178.4 Mio. Die

bereinigte EBIT-Marge betrug 6.0% nach 6.6% im Vorjahreszeitraum. Der

bereinigte Reingewinn fiel um 1.8% von CHF 193.1 Mio. auf CHF 189.5

Mio.



Die Investitionen betrugen im Berichtsjahr CHF 404.6 Mio. und

lagen insgesamt um CHF 105.2 Mio. (35.1%) über dem Vorjahr. Mit der

deutlich gesteigerten Investitionssumme wurde das operative Geschäft

bei der Franke Group und Feintool Group weiter gestärkt sowie das

Immobilienportfolio bei Artemis Real Estate Group ausgebaut. In

diesem Zusammenhang wurden vier strategische Akquisitionen getätigt:

Chain Link Services, LP und Facility Solutions Inc. (Franke Group);

Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH (Feintool Group) und Ammatec GmbH

(Industrie AG). Der Personalbestand der Artemis Group lag per

Jahresende 2018 bei 12'309 Personen und damit um 3.1% höher als per

Jahresende 2017. Die Eigenkapitalquote von 59.4% verringerte sich

gegenüber dem Vorjahr (63.6%) und die Nettoverschuldung erhöhte sich.

Die im Jahresvergleich höhere Nettoverschuldung resultierte

hauptsächlich aus dem hohen Investitionsvolumen und dem gestiegenen

Nettoumlaufvermögen.



Geschäftsverlauf Franke Group 2018



- Umsatz stieg um 2.0% auf CHF 2.12 Mia.

- Organisches Wachstum betrug 1.0%

- EBIT sank auf CHF 67.2 Mio. (-46.7%) aufgrund von

Einmaleffekten

- Bereinigter EBIT verringerte sich auf CHF 119.7 Mio. (-8.3%)

- Cash Flow fiel um 8.5% auf CHF 159.6 Mio.



Die Franke Group verzeichnete im Berichtsjahr ein Umsatzwachstum

bei tieferer Profitabilität. Sie erzielte einen konsolidierten

Nettoumsatz von CHF 2.12 Mia. gegenüber CHF 2.08 Mia. im Vorjahr und

verzeichnete damit einen Umsatzanstieg um 2.0%. Das organische

Wachstum lag bei 1.0%, wobei die Akquisitionen mit 1.8% positiv und

die Währungseffekte mit 0.8% negativ zur Umsatzentwicklung beitrugen.

Die fünf Divisionen zeigten in Bezug auf das organische Wachstum ein

gemischtes Bild. Während Faber Hoods & Cooking Systems und Franke

Coffee System organisch stark gewachsen sind, blieben die Umsätze der

übrigen drei Divisionen insgesamt stabil.



Das operative Ergebnis (EBIT) sank um 46.7% von CHF 126.1 Mio. auf

CHF 67.2 Mio. Diese Abnahme spiegelte sich auch in einer niedrigeren

EBIT-Marge von 3.2% (Vorjahr 6.1%) wider und ist überwiegend auf

Einmaleffekte zurückzuführen. Der um Einmaleffekte bereinigte EBIT

sank um 8.3% von CHF 130.6 Mio. auf CHF 119.7 Mio. Damit fiel die

bereinigte EBIT-Marge auf 5.7% (Vorjahr 6.3%). Verantwortlich für die

Schwächung der Ertragskraft waren vor allem hohe Restrukturierungs-

und Anlaufkosten für das neue Kunststoffspülenwerk in der Slowakei

sowie Absatzeinbussen in den USA in der Division Franke Kitchen

Systems. Die beiden Divisionen Faber Hoods & Cooking Systems und

Franke Coffee Systems dagegen erzielten im Vergleich zum Vorjahr

einen höheren EBIT, während Franke Foodservice Systems und Franke

Water Systems eine relativ gute Profitabilität vor Einmalkosten

halten konnten. Der Cash Flow verringerte sich insgesamt um 8.5%.



Die gesamten Investitionen betrugen im Berichtszeitraum CHF 177.0

Mio. (Vorjahr CHF 144.6 Mio.). Davon entfiel ein wesentlicher Teil

auf den Erwerb der beiden Unternehmen Chain Link Services, LP und

Facility Solutions Inc.. Chain Link Services ist ein US-Distributor,

der nationalen Grosskunden aus der Systemgastronomie und von

Einzelhandelsketten massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen

Supply Chain-, Logistik- und Projektmanagement bietet. Facility

Solutions ist ebenfalls ein US-Unternehmen, das für nationale

Restaurant- und Einzelhandelsketten als Projektmanager etwa Umbau-

und Sanierungsprojekte realisiert.



Geschäftsverlauf Artemis Real Estate Group 2018

- Erhöhung der Mietzinseinnahmen um 4.8% auf CHF 19.8 Mio.

- Gute Fortschritte bei allen laufenden Bauprojekten in der Schweiz

(total 180 Mietwohnungen und rund 10'000 m2 Gewerbefläche)



Die Artemis Real Estate Group entwickelt, hält und verwaltet einen

bedeutenden eigenen (nicht betrieblichen) Immobilienbestand.

Hauptgesellschaft ist die Artemis Immobilien AG, Aarburg. Im

Berichtsjahr konnten die Mietzinseinnahmen um 4.8% (Vorjahr 15.1%)

gesteigert werden trotz zum Teil niedrigerer Mietzins-Einnahmen

aufgrund des historisch tiefen Referenz-Zinssatzes.



Die Artemis Immobilien AG verzeichnete 2018 mit ihren zahlreichen

Bauprojekten erneut ein erfolgreiches Jahr:



- Die 152 Mitwohneinheiten in Holziken (80), Egliswill (42) und

Hendschiken (30) konnten komplett vermietet werden.

- Die Bauarbeiten zur Erstellung weiterer 180 Mietwohnungen

(«Stadtblick» in Aarburg mit 84 Einheiten, Oeschgen mit 25 Einheiten,

«KWC-Areal» in Unterkulm mit 71 Einheiten) und die Totalsanierung der

Büroliegenschaft in Zürich verlaufen nach Plan. Letztere soll bis

Ende Jahr fertiggestellt werden. Das Bauprojekt «KWC-Areal» wird nach

Fertigstellung Hauptsitz der Division Franke Water Systems mit der

dazugehörenden KWC Group. Das künftige Gebäude wird sich über vier

Büroetagen erstrecken und zusätzlich über ein Trainingszentrum und

Ausstellungsräumlichkeiten verfügen.

- Ferner wird in Niederglatt ein Bauprojekt von 118 Mietwohnungen mit

über 1'000 m2 Gewerbefläche noch im laufenden Geschäftsjahr

angestossen.



Die weiteren Immobilienbeteiligungen/-aktivitäten im In- und

Ausland entwickelten sich ebenfalls gut.



Geschäftsverlauf Feintool Group 2018



- Umsatz stieg um 11.0% auf CHF 679.6 Mio.

- Organisches Wachstum betrug 6.1%

- EBIT erhöhte sich um 1.2% auf CHF 47.5 Mio.

- Investitionen betrugen CHF 144.4 Mio.



Die Feintool Group blickt erneut auf ein erfreuliches

Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz wuchs 2018 auf CHF 679.6 Mio., was

im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 11.0% entspricht.

Währungs- und akquisitionsbereinigt verzeichnete das Unternehmen ein

Wachstum von 6.1%. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte in lokaler

Währung um 1.2% auf CHF 47.5 Mio. gegenüber dem Vorjahreswert

gesteigert werden. Zudem investierte das Technologieunternehmen zum

Ausbau der Marktanteile CHF 144.4 Mio. in neue Pressen und

Werkserweiterungen sowie in die strategisch wichtige Akquisition

Stanz- und LaserTechnik Jessen GmbH in Deutschland. Insgesamt

erwirtschaftete die Gruppe ein Konzernergebnis von CHF 30.5 Mio.

(Vorjahr CHF 27.7 Mio.).



Geschäftsverlauf Artemis Asset Management Group 2018



- Herausfordernde Geschäftsentwicklung bei einigen Beteiligungen

(insbesondere im Bereich Automobilzulieferer)

- Negative Aktienkursentwicklung aufgrund allgemein schwieriger

Börsenlage

- Umbau bei Arbonia (Verlagerungen, Akquisitionen Koralle, Looser

Group und Vasco sowie verschiedene Desinvestitionen) weiter

fortgeschritten



Die Artemis Asset Management Group hält strategische Beteiligungen

an der Schweizer Börse kotierten internationalen Unternehmen sowie an

privaten Unternehmen.



Alle börsenkotierten Beteiligungsgesellschaften der Artemis Asset

Management Group (Forbo >27%, Arbonia >22%, Autoneum >21%, Adval Tech

>21%, Rieter >11.5%) verzeichneten im Berichtsjahr eine

herausfordernde Geschäftsentwicklung. Insbesondere der Bereich

Automobilzulieferer war von einem anspruchsvollen Marktumfeld

geprägt. Die Aktienkurse entwickelten sich infolge der allgemeinen

schwierigen Börsenlage insgesamt negativ.



Bei den privaten Unternehmen, dem Getränkebehälter-Hersteller

Blefa (Artemis-Beteiligung 100%) und dem Hersteller von

Heissgaspfad-Teilen für Gasturbinen und Triebwerke Franke Industries

(Artemis-Beteiligung 100%) lag die jeweilige Umsatzentwicklung auf

Vorjahresniveau. Auch beim zentralamerikanischen

Teak-Plantagenbetreiber Novelteak (Artemis-Beteiligung 50%) blieb der

Umsatz im Jahresvergleich stabil.



Entwicklung 1. Quartal 2019



Die Artemis Group erhöhte im ersten Quartal 2019 den

konsolidierten Umsatz von CHF 718.6 Mio. auf CHF 754.9 Mio., was

einem Anstieg von 5.1% entspricht.



Der Umsatz der Franke Group konnte im ersten Quartal 2019 von CHF

508.9 Mio. auf CHF 542.9 Mio. gesteigert werden und lag damit CHF

33.9 Mio. (6.7%) über dem Vorjahr.



Die Artemis Real Estate Group wird bei guter Ertragslage das

Portfolio weiter ausbauen. Allerdings wird das Marktumfeld im

Immobilienbereich zunehmend wettbewerbsintensiver und damit bleiben

einzigartige Herausstellungsmerkmale unverändert wichtig.



Die Feintool Group erreichte im ersten Quartal 2019 einen Umsatz

von CHF 173.6 Mio., was ein Wachstum von 7.6% bedeutet.



Die Artemis Asset Management Group geht auch für das laufende

Geschäftsjahr von volatilen Finanzmärkten aus, erwartet aber trotz

dieser Prognose eine leicht bessere Kursentwicklung für die meisten

ihrer Beteiligungen im industriellen Bereich.



Aussichten für das Jahr 2019



Die Artemis Group erwartet für 2019 eine Verlangsamung der

Weltwirtschaft. Sie sieht sich mit grossen politischen und

wirtschaftlichen Unsicherheiten konfrontiert, insbesondere mit

Handelskonflikten und daraus resultierenden volatilen Rohstoffpreisen

und Fremdwährungen sowie mit einem weiterhin bestehenden Mangel an

qualifizierten Arbeitskräften in vielen wichtigen Märkten. Angesichts

dessen geht die Artemis Group davon aus, dass das laufende

Geschäftsjahr für einige ihrer Geschäftsaktivitäten neue

Herausforderungen bringen wird. Doch dank ihrer guten Bilanz mit

tiefem Verschuldungsgrad und einer hohen Eigenkapitalquote befindet

sich die Gruppe in einer soliden finanziellen Situation. Ein

Schwerpunkt für die Artemis Group im laufenden Geschäftsjahr wird die

substantielle Verbesserung der Profitabilität der Franke Group sein.

Entsprechende Massnahmen wurden bereits in die Wege geleitet.



Die Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis Real

Estate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), die

Mehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in der

Feinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group

(strategische Beteiligungen an verschiedenen internationalen - an der

Schweizer Börse kotierten sowie privaten - Unternehmen). Sie

beschäftigt weltweit über 12'000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im

Jahr 2018 einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 3.0 Milliarden.



