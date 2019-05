Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten bauen die Kurse ihre Eröffnungsgewinne im Verlauf am Dienstag aus. Der DAX steigt am Mittag um gut 1 Prozent auf 12.167 Punkte und steht auf Tageshoch. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,7 Prozent.

Händler sprechen von einer Erholung nach dem Abverkauf vom Montag. Angeführt wird der Aufschwung von den Technologieaktien, weil die USA ihren Bann gegen den chinesischen Technologieriesen Huawei schon wieder lockern wollen. Der Boykott des chinesischen Technologiekonzerns hatte zu Wochenbeginn weltweit für Druck auf die Kurse von Technologieunternehmen gesorgt. In einer Verordnung, deren Veröffentlichung für Mittwoch geplant ist, wird das Handelsministerium nach eigenen Angaben eine auf 90 Tage befristete Lizenz für US-Exporte an Huawei und mehrere mit dem Konzern verbandelte Unternehmen zulassen.

Der Branchenindex der Technologietitel holt mit einem Plus von 1,7 Prozent gut die Hälfte der Vortagesverluste wieder auf. Auch die anderen europäischen Branchenindizes liegen im Plus, wenn auch nicht so stark. Trotzdem sind die Erwartungen von Marktanalysten gedämpft: Zunächst erwarten viele Charttechniker im DAX einen Handel in der jüngsten Seitwärtsspanne zwischen gut 11.800 und knapp 12.500 Punkten. "Ein Ausbruch ist erst einmal nicht in Sicht", sagt ein technischer Analyst.

Wirecard an der Gewinnerspitze

Die Gewinnerliste im DAX wird von Wirecard angeführt, die um 3,4 Prozent auf 148,60 Euro anziehen. "Der Bereich Zahlungsabrechnung wächst, und Wirecard läuft nun anderen Aktien wie Paypal hinterher", sagt ein Marktteilnehmer. Die Deutsche Bank hatte zudem Wirecard am Montag mit einem Kursziel von 200 Euro zum Kauf empfohlen.

Gewinner Nummer zwei im DAX sind Siemens mit einem Plus von 1,9 Prozent. Die Analysten der Credit Suisse haben die Siemens-Aktien auf "Outperform" hochgestuft.

Deutsche Telekom steigen um 0,6 Prozent und bleiben damit etwas hinter dem DAX zurück. Nachdem am Vortag noch die Nachricht stützte, dass der Chef der US-Telekomaufsicht eine Fusion zwischen T-Mobile und Sprint in den USA unterstützt, berichtete später Bloomberg, dass das US-Justizministerium weiter Bedenken habe.

Als leicht positiv für Daimler wird ein Handelsblatt-Bericht gewertet, wonach der Automobilkonzern massiv in der Verwaltung sparen will. Am morgigen Mittwoch wird der designierte CEO Ola Källenius zum Tag der Hauptversammlung das Zepter von Dieter Zetsche übernehmen. Daimler gewinnen 1,1 Prozent, BMW und VW legen nur geringfügig zu.

Positive Interpretation der Ceconomy-Zahlen - Evotec stark

In der zweiten Reihe geht es für Ceconomy nach der Zahlenvorlage um 4,9 Prozent nach oben. Bryan Garnier und Baader Helvea heben das deutlich besser als erwartet ausgefallene bereinigte operative Ergebnis hervor. Den Ausblick hat Ceconomy derweil bestätigt.

Evotec verteuern sich um rund 3 Prozent. Das Unternehmen hat am Vorabend mitgeteilt, für umgerechnet bis zu 81 Millionen Euro die in Seattle ansässige Just Biotherapeutics zu übernehmen.

Guter Jahresauftakt für Telecom Italia - Thomas Cook erholt

Leicht positiv werten die Analysten von Jefferies den Jahresauftakt von Telecom Italia. Das Unternehmen mache in allen Bereichen Fortschritte. Für die Aktie geht es um gut 2 Prozent nach oben.

Der Schweizer Spezialist für Hörsysteme Sonova (ehemals Phonak) kommt mit seinen Zahlen für das zweite Halbjahr 2018/19 ebenfalls gut an. Laut den Analysten von Jefferies liegen Umsatz, EBITA wie auch Gewinn je Aktie über den Erwartungen. Sonova gewinnen knapp 6 Prozent.

Eine Kurserholung von 17 Prozent gibt es bei Thomas Cook. Die Aktie hatte zuletzt aber nach schwachen Quartalszahlen und einer Analystenstimme mit einem Kursziel von "Null" aber auch massiv Federn gelassen.

Für Senvion geht es um fast 40 Prozent nach oben. Als Grund für die Euphorie wird im Handel auf einen Bericht im Manager Magazin verwiesen. Demnach haben Toshiba und Siemens Gamesa Interesse an dem klammen Windturbinenhersteller.

Die Börse in Wien zeigt sich vom politischen Chaos in Österreich nach dem Auseinanderbrechen der Regierung wenig beeindruckt. Zwar hängt der ATX etwas hinterher, allerdings geht das zu großen Teilen auf das Konto des ex Dividende gehandelten Schwergewichts OMV, dessen Kurs um 4 Prozent fällt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.391,90 0,66 22,12 13,01 Stoxx-50 3.123,83 0,57 17,79 13,18 DAX 12.162,82 1,01 121,53 15,19 MDAX 25.610,92 0,51 128,78 18,63 TecDAX 2.875,27 1,28 36,32 17,35 SDAX 11.181,65 0,91 100,62 17,59 FTSE 7.363,16 0,72 52,28 8,66 CAC 5.389,57 0,58 30,99 13,93 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,09 0,00 -0,33 US-Zehnjahresrendite 2,41 0,00 -0,27 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1150 -0,16% 1,1148 1,1167 -2,7% EUR/JPY 122,90 -0,04% 122,78 122,77 -2,3% EUR/CHF 1,1260 -0,03% 1,1274 1,1263 +0,0% EUR/GBP 0,8782 +0,08% 0,8770 0,8768 -2,4% USD/JPY 110,22 +0,12% 110,14 109,94 +0,5% GBP/USD 1,2698 -0,24% 1,2710 1,2735 -0,5% Bitcoin BTC/USD 7.898,25 -1,95% 7.909,75 7.792,75 +112,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,51 63,10 +0,6% 0,41 +35,3% Brent/ICE 72,29 71,97 +0,4% 0,32 +31,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,13 1.277,75 -0,1% -1,63 -0,5% Silber (Spot) 14,44 14,48 -0,3% -0,04 -6,8% Platin (Spot) 816,60 814,00 +0,3% +2,60 +2,5% Kupfer-Future 2,74 2,73 +0,4% +0,01 +3,7%

