Am 24. Mai 2019 ist der norwegische Kronprinz Haakon zu Gast in Berlin, um The Explorer, eine neue Plattform für nachhaltige Business-Lösungen aus Norwegen, offiziell zu starten. "Ökologische Verantwortung und Wirtschaftlichkeit sind in modernen Unternehmen untrennbar miteinander verbunden. Norwegen setzt vehement auf die Entwicklung nachhaltiger und zukunftsfähiger Lösungen für globale Herausforderungen. The Explorer macht diese für einen weltweiten Markt zugänglich", so Petter Ølberg, Norwegischer Botschafter in Berlin.



"In Zeiten von Erderwärmung und Ressourcenknappheit geht es auch darum, schnell und zielgerichtet neue Wege zu gehen. Den norwegischen Beitrag dazu zeigt The Explorer", hält Manuel Kliese, Leiter der deutschen Büros von Innovation Norway, fest.



In dem digitalen Showroom, der seinen Softlaunch bereits im März dieses Jahrs hatte, können Nutzer nach frei gewählten Stichworten recherchieren und direkt Kontakt mit den CEOs der vorgestellten Firmen aufnehmen. Auf der Plattform finden sie auch kurze Videos und Erläuterungen; komprimierte Artikel zeigen die Vorteile der Lösungen für internationale Kunden auf. Alle vorgestellten Anbieter orientieren sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen. Norwegen ist Partnerland des UN Global Compact.



Der offizielle Start von The Explorer erfolgt im Rahmen des Greentech Festivals. Die Veranstaltung bringt vom 23. bis zum 25. Mai in Berlin mehr als 50.000 internationale Gäste und Anbieter zusammen, um sich über nachhaltige Technologien, Mode, Ernährung und Dienstleistungen zu informieren und auszutauschen.



Am 24. Mai werden im Rahmen des Festivals bereits zum 12. Mal die grünen Zukunftspreise "Green Awards" verliehen. Eine der Auszeichnungen wird Kronprinz Haakon überreichen. Unter den internationalen Nominierten in den sechs unterschiedlichen Award-Kategorien sind auch drei norwegische Unternehmen:



- Das norwegische Unternehmen Aquasolis wurde in der Kategorie "Rising Star" nominiert. Aquasolis hat ein System zur Reinigung von Trinkwasser entwickelt, das mit dem Prinzip der Umkehrosmose Wasser entgiften und entsalzen kann - einfach, günstig und weltweit einsetzbar. - Der Aluminiumhersteller Norsk Hydro startet mit seinem Pilotprojekt Kraftwerk Karmøy in der Rubrik "Innovation of the Year". In der Anlage wird das weltweit grünste Aluminium produziert - der hohe Energieverbrauch bei der Produktion wird zu 97 Prozent aus Wasserkraft gedeckt. - "Game Changer of the Year" schließlich könnte der norwegische Anbieter für Schiffsreisen Hurtigruten werden. Als erstes Unternehmen hat Hurtigruten ein Hybrid-Kreuzfahrtschiff entwickelt. Die MS Roald Amundsen kann vollelektrisch fahren, durch den Einsatz der Hybrid-Motoren wird der Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert.



Vertreter aller drei Unternehmen sind zur Preisverleihung vor Ort in Berlin. Insgesamt werden zehn norwegische Pioniere und Gamechanger im Rahmen des Green Tech Festivals vom 23. bis zum 25. Mai 2019 vor Ort in Berlin-Tempelhof ihr Angebot vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.



Links: The Explorer: www.theexplorer.no Green Awards https://greentechfestival.com/green-awards/ Aquasolis: http://ots.de/aaG12l Umkehrosmose: https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrosmose Norsk Hydro: https://www.hydro.com/en/media/on-the-agenda/karmoy/ Hurtigruten: https://www.hurtigruten.de/schiffe/ms-roald-amundsen/



