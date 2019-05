LEIPZIG (dpa-AFX) - Roboterjournalismus und der Einsatz künstlicher Intelligenz in Redaktionen bietet aus Expertensicht viele Chancen für die Medienwelt. Journalisten könnten in der Arbeit unterstützt werden und ihren Kontakt zu Lesern und Nutzern verbessern. Dabei gehe es nicht nur um Unterstützung beim Erstellen von Texten. "Die Möglichkeiten sind unendlich viel größer", sagte der Internetunternehmer und Autor, Sascha Lobo, am Dienstag bei den Medientagen Mitteldeutschland in Leipzig. Erst mit künstlicher Intelligenz könnten bestimmte Statistiken verglichen oder manche Zusammenhänge verstanden werden, die Menschen beim besten Willen nicht erkennen könnten. "Solche Mechanismen sind viel wichtiger als die Frage, ob der Bericht eines Fußballspiels mit Roboterjournalismus geschrieben werden kann."/tpf/DP/fba

