Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach den Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das Wachstum verlangsame sich und der Sektor schwäche sich ab, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Jungheinrich sehe sich mit Gegenwind von der Rohstoffkostenseite konfrontiert sowie mit Lohnsteigerungen und einer unzureichenden Auslastung. Chancen und Risiken der Aktie hielten sich derzeit die Waage./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 03:48 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-05-21/13:33

ISIN: DE0006219934