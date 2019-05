FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern Eon hält es für möglich, in seinen Netzgebieten auch dann ausreichend Strom zur Verfügung zu stellen, wenn alle Autos elektrisch fahren und entsprechend geladen werden müssen. Die Düsseldorfer gehen dabei davon aus, dass aktuell 6,5 Millionen konventionelle Fahrzeugen in den Netzgebieten gemeldet sind und hat in einer Studie verschiedene Szenarien bis hin zu 100 Prozent Marktanteil von Elektro-Pkw errechnet. Für die nächsten 25 Jahre errechnet die Studie einen Investitionsbedarf bei Eon von insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro.

Davon müssten zwei Drittel in punktuelle Baumaßnahmen wie die Erneuerung von Ortsnetzstationen fließen. Ein Drittel der Investitionssumme würde für den Bau von neuen Leitungen benötigt. Die Netze seien für eine komplette Elektrifizierung der Pkw bis 2045 gut gerüstet.

Eon hat dabei einen durchschnittlichen Investitionsbedarf von knapp 400 Euro je Fahrzeug errechnet. Dieser könne noch halbiert werden, wenn digitale Lösungen und Anreize für Kunden kämen, um einen Großteil der Ladevorgänge aus der laststarken Abendzeit in die lastschwachen Nachtstunden zu verschieben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2019 07:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.