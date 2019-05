Von Chris Wack

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co nimmt Milliarden für den Zukauf eines Biopharmaunternehmens in die Hand. Die Amerikaner erwerben für zunächst 1,05 Milliarden US-Dollar in bar die Peloton Therapeutics Inc, wie Merck mitteilte. Je nach den Erfolgen bei der Marktzulassung von Medikamentenkandidaten und ihren späteren Umsätzen sollen nochmals bis zu 1,15 Milliarden Dollar an die Peloton-Aktionäre fließen. Der wichtigste Medikamentenkandidat von Peloton hat die Bezeichnung PT2977 und soll gegen einen bestimmten Nierenkrebs eingesetzt werden.

