Die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen für den neuen 5G-Standard findet kein Ende, die Telekommunikations-Konzerne investieren Milliarden. Profitieren werden aber andere Unternehmen. Worauf Anleger setzen können.

Mehr als 370 Runden dauert die Versteigerung der 5G-Frequenzen durch die Bundesnetzagentur nun schon. Inzwischen haben die vier Bieter Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica Deutschland und 1&1 Drillisch zusammen mehr als 5,9 Milliarden Euro in den Ring geworfen, um sich das Geschäft mit dem superschnellen Mobilfunk zu sichern. Ein Ende des zähen Auktionsverfahrens ist noch nicht absehbar, es dauert schon weit länger als alle vorherigen. Es geht um die Aufteilung von insgesamt 41 Frequenzblöcken - die sich leider nicht gut auf vier Bieter aufteilen lassen, weshalb die Gebote in Trippelschritten immer weiter steigen.

Offenbar erscheint den vier Bietern jede einzelne 5G-Frequenz unentbehrlich. Dabei bedeutet die Milliarden-Auktionssumme noch lange nicht, dass sich die vier Mobilfunkanbieter etliche Milliarden mehr Gewinne für die Zukunft versprechen. Vielmehr geht es darum, Bestands- und Neukunden dauerhaft Dienstleistungen auf dem Stand der Technik anzubieten, Marktanteile zu verteidigen und bestenfalls auszubauen.

Doch in einem sind sich Experten und Profi-Investoren weitgehend einig: 5G wird weit mehr ermöglichen als schnelles mobiles Surfen mit Smartphone oder Tablet. Der Mobilfunk der Zukunft wird aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit, großen Zuverlässigkeit und - zumindest geplanten - flächendeckenden Verfügbarkeit ganz neue Produkte, Dienstleistungen und Anwendungen ermöglichen. Nach einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom hält jedes zweite Unternehmen in Deutschland 5G für wichtig.

Investoren hoffen auf Technologiesprung

"5G ist nicht wie die bisherigen Mobilfunkstandards nur eine Fortschreibung höherer Geschwindigkeiten. 5G ist ein 'Game Changer'", konstatiert etwa Thomas Rappold von Silicon Valley Investing im Anlagemagazin "Mehrwert" der Schweizer Bank Vontobel. "Mittels 5G wird das Eintauchen in virtuelle Welten - ob in einem Vergnügungspark, bei Online-Spielen, in der industriellen Fertigung oder in der Telemedizin - über das Smartphone möglich." Er rechnet mit Umwälzungen bei digitalen Mediendiensten, in der Fabrikautomation oder bei selbstfahrenden Autos.5G kann darüber hinaus zahlreiche weitere Technologietrends marktfähig machen, beispielsweise intelligente Stromnetze ("Smart Grids"), die Vernetzung von Maschinen und Geräten (Internet of Things, kurz IoT), neue Einsatzfelder für künstliche Intelligenz und virtuelle Realität oder Technologiesprünge bei selbstfahrenden Autos oder digital vernetzen Häusern (Smart Home).Das haben auch einige Profi-Investoren erkannt. Rappold etwa hat schon einen Index auf die wichtigsten Aktien, die von 5G profitieren, entwickelt. Vontobel hat ein Zertifikat darauf im Angebot. Und schon vor einem Jahr startete der Vermögensverwalter Feri nach mehrfachem Kundenwunsch mit einer Anlagestrategie, die gezielt nach aussichtsreichen ...

