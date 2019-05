Bei der BASF-Aktie wurde in den letzten Wochen viel charttechnisches Porzellan zerschlagen. Das vergangene Jahr war von starken Verlusten geprägt, die am 7. Dezember in einem Tief bei 57,90 Euro mündeten. Fortan übernahmen die Bullen aber wieder die Kontrolle und leiteten eine Erholungsbewegung ein. Diese gipfelte am 23. April in einem Hoch bei 74,54 Euro. Seitdem bestimmen die Bären das Geschehen. Was zunächst wie eine gewöhnliche Korrektur erschien, hat sich inzwischen zu einem kurzfristigen ...

