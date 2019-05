FRANKFURT (Dow Jones)--Einen Tag vor der Hauptversammlung des Stromversorgers Uniper hat der aktivistische Investor Elliott seinen Beschlussvorschlag zurückgezogen. Die Aktionäre sollten bei der Hauptversammlung am Mittwoch in Düsseldorf eigentlich über "die Anweisung an den Vorstand, den Abschluss eines rechtmäßigen Beherrschungsvertrages" mit dem finnischen Großaktionär Fortum abstimmen. Uniper hatte den Punkt auf Druck des Investors auf die Tagesordnung gesetzt. Eine Begründung für die Rücknahme des Antrags gab Elliott nicht.

Der finnische Energiekonzern Fortum hält nahezu 50 Prozent an Uniper, Elliott hält rund 17 Prozent.

May 21, 2019

