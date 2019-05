Der skandinavische Telekommunikationsanbieter will das cPaaS-Angebot von IMImobile - IMIconnect - an Unternehmenskunden weiterverkaufen

LONDON, May 21, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- IMImobile, ein globaler Anbieter für Kommunikationssoftware, hat einen Partnervertrag mit Telia Norway abgeschlossen und sich die Option einer Erweiterung auf die übergeordnete Telia Company offengelassen - dem führenden Telekom-Betreiber in den nordischen/baltischen Staaten. Der Partnervertrag ermöglicht es Telia, IMImobiles Cloud-Produkte, einschließlich seiner Enterprise-Version cPaaS-Plattform (Communications Platform as a Service) IMIconnect, an seine Unternehmenskunden weiterzuverkaufen. Mit IMIconnect können Unternehmen eine auslöserbasierte Zwei-Wege-Kundenkommunikation auf mehr als 10 Kanälen schnell etablieren und arrangieren.



Angetrieben von den Veränderungen in der Kommunikation von Mensch zu Mensch erwarten die Verbraucher mittlerweile Interaktionen mit Unternehmen, die personalisiert, relevant, kontextbezogen, interaktiv und in Echtzeit sind. IMImobile hilft Telia dabei, mit den sich verändernden Verbraucherwartungen Schritt zu halten und seinen Unternehmenskunden innovative Kommunikationslösungen anzubieten. Telia wird zudem Einblick in die Nutzung von IMIconnect selbst erhalten, um interaktive Customer Journeys zu gestalten.

Telia hat die Erfahrung von IMImobile erkannt, vernetzte Kundenkommunikationslösungen anzubieten und ein zuverlässiger Technologiepartner für globale Unternehmen und Mobilfunkanbieter wie EE, MTN, O2 und Vodafone zu sein. Zudem benötigte Telia einen Partner mit Angebotsoptionen in der lokalen Sprache sowie neuen Kommunikationskanälen wie Apple Business Chat und WhatsApp Business, um seinen Kunden die Fähigkeit zu geben, über ihren bervorzugten Kanal zu kommunizieren.

Jon Christian Hillestad, Vice President Business von Telia Norway, sagte: "Telia hat das Ziel, die Welt durch Technologie zusammenzubringen, indem Menschen, Unternehmen und Gesellschaften befähigt werden, zu ihren eigenen Bedingungen mit allem in Kontakt zu bleiben, was ihnen wichtig ist. Durch die enge Zusammenarbeit mit IMImobile können wir innovativ sein, um die wachsende Nachfrage von Kunden zu bedienen, über interaktivere Kanäle mit Unternehmen zu kommunizieren. In einer Welt, die sich ständig verändert, müssen wir für unsere Kunden relevant bleiben, und die Produkte von IMImobile tragen dazu bei, dies zu ermöglichen."

Jay Patel, Group Chief Executive von IMImobile, meinte hierzu: "Wir freuen uns über den Abschluss des Partnervertrags mit Telia, um unsere marktführenden Kundenkommunikationsprodukte weiterverkaufen zu können. Mit unserer skalierbaren Enterprise cPaaS-Plattform, IMIconnect, können die Kunden von Telia schnell innovative neue Customer Journeys bereitstellen - und dabei den Grad der Automation erhöhen und das Kundenerlebnis verbessern."

Über IMImobile

IMImobile ist ein Anbieter von Kommunikationssoftware, dessen Lösungen es Unternehmen ermöglichen, digitale Kundenkommunikation und -interaktion zu automatisieren, um das Kundenerlebnis zu verbessern und Betriebskosten zu senken.

Die Coud-Kommunikationsplattform für Unternehmen von IMImobile handhabt weltweit pro Jahr über 42 Milliarden Mitteilungen. Zu den Unternehmen, die sich auf uns verlassen, um ein intelligenteres digitales Kundenengagement zu liefern, gehören unter anderem Hermes, Centrica, AA, O2, EE, BT, Foxtons, Pizza Hut, Vodafone, MTN, drei der großen Privatkundenbanken im Vereinigten Königreich sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit.

IMImobile hat seinen Sitz in London, Niederlassungen in Hyderabad, Toronto, Little Rock, Dubai und Johannesburg und beschäftigt weltweit mehr als 1.100 Mitarbeiter. IMImobile wird am AIM-Markt der Londoner Börse unter dem TIDM-Code IMO gehandelt.

www.imimobile.com

Über Telia

Wir sind die Telia Company, die neue Generation der Telekommunikation. Unsere rund 20.400 talentierten Kollegen bedienen tagtäglich Millionen von Kunden in einer der am meisten vernetzten Regionen der Welt. Mit einer starken Konnektivitätsbasis sind wir der Nabel des digitalen Ökosystems und befähigen Menschen, Unternehmen und Gesellschaften, jeden Tag rund um die mit allem in Kontakt zu bleiben, was ihnen wichtig ist - zu ihren eigenen Bedingungen. Unser Geschäftssitz liegt in Stockholm, dem Herz der Innovation und Technologie, und wir sind bereit, die Branche zu verändern und die Welt für unsere Kunden noch enger zusammenzubringen.

