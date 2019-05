McArthurGlen Designer Outlet Roermond (ots) -



Das McArthurGlen Designer Outlet Roermond ermöglicht nicht nur den Zugang zu großen Designermarken für alle, sondern jetzt auch zu großer Kunst. Mit "Loving Rembrandt" startet das Designer Outlet eine Aktion zu Ehren des Künstlers anlässlich des Rembrandt-Jahres.



Höhepunkt ist die Verlosung der seltenen Rembrandt-Radierung "Selbstbildnis mit Saskia" von 1636. Jeder, der vom 17. Mai bis 08. Juli 2019 vor Ort in Roermond oder online auf der Website des Designer Outlet Roermond an dem Gewinnspiel teilnimmt, hat die Chance, bald einen echten Rembrandt im eigenen Wohnzimmer zu haben. Gezogen wird der Gewinner am 15. Juli 2019, Rembrandts Geburtstag.



"Selbstbildnis mit Saskia" ist die einzige Radierung, die den Meister mit seiner ersten Frau zeigt. Die "Loving Rembrandt"-Kampagne ist daher auch eine Hommage an die Liebesgeschichte der beiden. Vor diesem Hintergrund werden alle Teilnehmer aufgefordert, zu erzählen, was Liebe für sie bedeutet. Vor Ort im Center besteht die Möglichkeit, via Videobooth mit kurzer Videobotschaft oder einem Bild an der Verlosung teilzunehmen. Online kann teilgenommen werden, indem der Satz "Liebe ist ..." auf der Website vervollständigt wird. Antworten sind von einem einzelnen Wort bis hin zur persönlichen Liebesgeschichte möglich, denn Liebe ist bunt, vielseitig und facettenreich.



Auch die Liebesgeschichte zwischen Rembrandt und Saskia war nicht immer einfach: Ein talentierter, aber mittelloser Künstler, der die Kunst im 17. Jahrhundert revolutionieren sollte, und eine Bürgermeisterstochter, die sich über alle Standesschranken hinweg für die Liebe entschied und so zu Rembrandts größter Muse und Inspiration wurde.



Die Radierung ist bis zum 01. September 2019 als Teil einer Ausstellung im Designer Outlet Roermond mit einer Virtual-Reality-Erfahrung und Fotografien von Rembrandt-Werken zu besichtigen, bevor sie schließlich in den Besitz des glücklichen Gewinners übergeht. Ergänzend wird es zahlreiche weitere Aktionen geben - von Livedemonstrationen, die zeigen, wie Radierungen entstehen, über Malkurse für Kinder bis zur Kreation eines Rembrandt-Motivs unter Teilnahme der Besucher.



"Kunst und Kultur sind wichtige Bestandteile des einzigartigen Shoppingerlebnisses der McArthurGlen Designer Outlets. Uns ist es wichtig, Kunst - wie unsere großen Designermarken - einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zu Ehren des großen niederländischen Künstlers und als Teil der Erinnerung zu seinem 350. Todestag ermöglichen wir mit unserer Aktion, Kunst auf nahbare Art zu erleben, und dass jedermann die Chance hat, einen originalen Rembrandt zu besitzen", erläutert Rudolf van Gompel, General Manager Designer Outlet Roermond.



Details zum Kunstwerk Rembrandt Harmensz van Rijn (1606 in Leiden - 1669 in Amsterdam) Selbstbildnis mit Saskia. Radierung auf Bütten (1636). 10,4: 9,5 cm (Blattgröße): Bartsch 19; Nowell-Usticke 19; Hind 144; White-Boon 19, II/III, The New Hollstein 158, II/IV



Die Radierung "Selbstbildnis mit Saskia" entstand 1636, zwei Jahre nach der Hochzeit Rembrandts mit Saskia van Uylenburgh. Abgebildet sind der Künstler selbst, der im Vordergrund direkt den Betrachter anblickt, und seine junge Frau, die dem Maler Modell und Inspirationsquelle ist.



