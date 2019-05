Ob Klimanetzwerke in Industriegebieten, Workshops zum Thema Dämmung oder Rikschas für Senioren - Ideen, lokal etwas für das Klima zu tun, sind keine Grenzen gesetzt.

Oft sind es die kleinen Dinge, die zusammengenommen eine Veränderung bewirken können. Das gilt auch für den Klimaschutz. Bis 2050 soll die Erderwärmung auf weit unter zwei Grad, möglichst sogar auf 1,5 Grad begrenzt werden, so sieht es das Pariser Klimaschutzabkommen vor. Manchen Menschen dauert das viel zu lang. Außerdem sehen sie die Verantwortung nicht nur in Berlin. Deshalb fassen sie selber an, in ihrer nächsten Umgebung. Einige Beispiele:

Klimafreundlicher Gewerbepark

Freiburg baut ihr größtes und ältestes Gewerbeareal im Norden der Stadt zu einem grünen Industriepark um. Ziel des "Green Industry Park Freiburg" sei vor allem die Senkung des hohen Energieverbrauchs, sagt Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos). Das Gebiet mit 300 Unternehmen mit rund 15.000 Beschäftigten ist verantwortlich für zehn Prozent der CO2-Emissionen Freiburgs. Die Stadt, Wissenschaftler, Wirtschaftsförderer und der regionale Energieversorger bringen Fabriken und andere Unternehmen zusammen, um Energie einsparen und effizienter nutzen zu können. Der Schlüssel des Projektes ist Vernetzung. Die Unternehmen tauschen Energiesparvorschläge aus. So ist Abwärme aus der industriellen Produktion bislang ungenutzt verloren gegangen. Nun wird sie aufgefangen ...

