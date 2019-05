Bonn (ots) - Künstliche Intelligenz gilt als das Zukunftsthema schlechthin. Viele sehen in den neuen Technologien vor allem eine Chance, um unser aller Leben zu verbessern. Gerade in der Arbeitswelt, in der Medizin und im Bereich Mobilität verspricht man sich große Verbesserungen. Gleichzeitig betonen Kritiker die Risiken, die mit Künstlicher Intelligenz einhergehen - von durchgängiger Überwachung und Bewertung, der Verdrängung menschlicher Arbeit ist die Rede. Die öffentliche Debatte changiert zwischen Euphorie und reflexhafter Ablehnung.



Bereits heute begegnet uns künstliche Intelligenz längst im Alltag. Egal ob als digitaler Assistent im Haushalt oder als komplexer Algorithmus, der Kaufvorschläge macht - Intelligente Systeme sind längst keine Science-Fiction mehr. Welche großen Umbrüche erwarten uns also? Welche Entwicklungen sind wirklich umsetzbar und was bleibt Utopie? Welche Chancen und Risiken birgt Künstliche Intelligenz? Welche Neuerungen sind gesellschaftlich sinnvoll und können wir uns ihnen überhaupt verschließen?



Alexander Kähler diskutiert mit:



Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist Achim Berg, BITKOM-Präsident Matthias Spielkamp, Geschäftsführer von AlgorithmWatch Prof. Judith Simon, Professorin für Ethik in der Informationstechnologie



