500% AUM plus in 4 Jahren - Selection Asset Management steigert Assets dank guter Performance! DGAP-News: Selection Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds 500% AUM plus in 4 Jahren - Selection Asset Management steigert Assets dank guter Performance! (News mit Zusatzmaterial) 21.05.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 21.05.19 Mit einer Wertsteigerung von 9,5% p.a. zum 30.04.2019 zeigt die Selection Asset Management GmbH mit Ihrem nachhaltigen Mischfonds - dem Selection Rendite Plus (DE000A2H7NQ9) - dass trotz schwieriger Marktlage eine konstante und gute Performance möglich ist. Dieses Ergebnis ist umso höher zu bewerten, als es dem Fondsmanagement gelungen ist im schwierigen Jahr 2018 die Verluste auf etwas über 3% zu begrenzen. Eine hervorragende Leistung für einen ausgewogenen Mischfonds! Mit ihrem Selection Rendite Plus Fonds setzen Jörg Scholl und Claus Weber auf Nachhaltigkeit und bewusste Titelselektion. Der Fonds gehört zu den 10% besten der Fondskategorie "Mischfonds ausgewogen Europa" (MVD Fonds Rating) und erfüllt mit einem hohen Prozentsatz (72 von 100) die Standardvorgaben der wichtigsten Ethik-, Sozial- und Umweltkriterien. Im Morningstar Sustainability Rating wird der Fonds mit einem "Überdurchschnittlich" innerhalb der jeweiligen globalen Kategorie benotet. Die Anleger sind sehr zufrieden und honorieren dies mit neuen Investments: seit Beginn der SAM im Jahr 2015 verfünffachte das eigentümergeführte Unternehmen seine AUM und überrascht mit Bestnoten trotz oder gerade wegen der Einhaltung strenger ESG Kriterien und risikoadjustierter Anlagestrategie. MVD Fonds Rating (6 Mountains) / EDA 72 Morningstar Sustainability Rating (4 Globals) Morningstar (4 Stars) Scope Rating (B) FWW Fundsstars (5 Stars) SRRI 4 F-FEX Rating B (finanzen.net) Detaillierte Informationen zu unserem Angebot finden Sie hier: http://selectionam.de/sam-publikumsfonds/ oder unter selectionam.de Pressekontakt: +49 (0) 89 339 80 16 80 Die Selection Asset Management GmbH ist ein Bafin zugelassenes Finanzunternehmen. Unser Schwerpunkt liegt langjährig im Management von Nachhaltigkeits-Mischfonds im UCITS und AIF Bereich. Als eigentümergeführtes Unternehmen können wir die Risikovorgaben, ESG-Kriterien und Renditeanforderungen an das Portfolio optimal umsetzen. Langjährige Erfahrung im institutionellen Fondsmanagement bildet die Grundlage für die Umsetzung spezieller Wünsche. Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MXJNVWWQRK Dokumenttitel: Pressemitteilung Selection Asset Management GmbH 21.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 814071 21.05.2019 AXC0186 2019-05-21/15:30