Köln (ots) - gridscale (https://gridscale.io/), der Kölner Anbieter innovativer Infrastructure-as-a-Service- und Platform-as-a-Service-Lösungen (IaaS und PaaS) startet mit einem Produktupdate die Optimierung seiner Platform Services. Neben dem Fokus auf einem weiter verbesserten Nutzererlebnis und leicht zu verwaltenden Bausteinen wurden neue Funktionalitäten eingeführt. Durch das Update sind die Platform Services - aktuell in gridSQL und gridStore aufgeteilt - nun auch im Expert Panel von gridscale verfügbar und ermöglichen es Nutzern, die einen hohen Detailgrad benötigen, zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten. Im Rahmen dieser Produktaktualisierung wurde ebenfalls MariaDB als weitere Option im gridSQL-Stack zur Verfügung gestellt. Die neue Struktur und Darstellung der Platform Services bildet die Grundlage für eine Reihe an neuen Lösungsbausteinen, die im Laufe des Jahres bereitstellen werden.



Die Entwicklung der Platform Services im vergangenen Jahr war für das Unternehmen einen zentraler Baustein. Sie stellen vollständig gemanagte und automatisierte Dienste wie Datenbanken, Message Queues oder Entwicklertools dar und bieten Kunden die Möglichkeit, komplexe Hosting- und Infrastrukturprojekte flexibel zu realisieren und von dem hohen Grad an Automatisierung zu profitieren. Sie skalieren automatisiert in Echtzeit und geben Kunden den Freiraum, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Gerade Kunden aus dem Bereich E-Commerce setzen deshalb verstärkt auf die Datenbanken der Platform Services, um skalierende Online Shops bereit zu stellen und zu gewährleisten, dass jederzeit genug Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn Marketing-Kampagnen greifen oder saisonale Schwankungen stattfinden.



Über gridscale



gridscale ist ein europäischer IaaS- und PaaS-Anbieter und schafft mit seiner innovativen Technologie die Basis für anspruchsvolle Cloud-Lösungen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Köln bietet zukunftsorientierten und digital ausgerichteten Nutzern mit seiner hochautomatisierten Architektur eine Lösung, in der sie flexibel zwischen einer Vielzahl an Infrastructure-as-a-Service-Komponenten (z.B. verteilten Speicherlösungen, Load Balancern und virtuelle Servern) sowie komplementären Platform-as-a-Service-Elementen (z.B. automatisch skalierenden Datenbanken und IoT-Komponenten) wählen können. gridscale wurde 2014 von Henrik Hasenkamp, Michael Balser und Torsten Urbas gegründet. Crisp Research zählt das Unternehmen zu den Innovatoren im Cloud Computing.



Mit seiner innovativen Technologie hebt gridscale Cloud Computing auf ein neues Level - intelligente Komponenten der gridscale-Cloud verbinden sich nahtlos mit allen anderen IT-Ressourcen des Unternehmens und erweitern die bestehende Infrastruktur. Die benötigten Cloud-Ressourcen stehen den Nutzern in Echtzeit bereit und lassen sich einfach in bestehende Unternehmens- und Systemprozesse integrieren, auch dank der intuitiven Benutzeroberfläche. So können sich gridscale-Kunden auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, anstatt sich mit dem Betrieb ihrer Cloud-Infrastruktur zu beschäftigen, und behalten durch die transparente Abwicklung und minutengenaue Abrechnung dennoch jederzeit den Überblick.



OTS: gridscale newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133944 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133944.rss2



Pressekontakt: PIABO PR GmbH gridscale@piabo.net