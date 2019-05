Wie das Manager Magazin heute am späten Vormittag exklusiv berichtet, "buhlen" Toshiba wie auch Siemens Gamesa um Senvion. Besonders spannend: Der Käufer soll bereits bis zum 1. Juli feststehen. Dann geht es für Senvion planmäßig in die Insolvenz. Senvion-Aktien (WKN: A2AFKW) gehören am Dienstag mit Gewinnen von über +50% auf bis zu 1,19 Euro zu den absoluten Top-Performern auf Xetra!

Verhandlungen seien nach Angaben des Manager Magazins bereits im Gang. Neben Toshiba und Siemens Gemesa hätten auch die bekannte US-Investmentgesellschaft Blackstone wie weitere Finanzinvestoren Interesse am insolventen Hamburger Windanlagenproduzenten bekundet, der zum IPO im März 2016 seine Anteilsscheine zu 15,75 Euro pro Stück ausgab.

