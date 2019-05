Während der The Smarter E präsentierte der Photovoltaik-Großhändler sein neues Angebot, das mit allen Speichertypen und Technologien kompatibel sein soll. Er setzt dabei auf die Expertise eines erfahrenen Cloudspezialisten.Redpoint New Energy hat in der vergangenen Woche auf der The smarter E seine "new energy cloud" vorgestellt. Diese sei herstellerunabhängig und sofort verfügbar. Unterstützung bei der Entwicklung bekam der Photovoltaik-Großhändler von dem Cloudexperten Thomas Pilgram. Er war zuvor bei Senec tätig, dass ebenfalls seit längerem ein Cloudangebot hat. Das neue Produkt von Redpoint ...

