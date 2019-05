Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta031/21.05.2019/16:10) - S&T AG Linz, FN 190272 m ISIN AT0000A0E9W5, Wertpapier-Kennnummer A0X9EJ



DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG



In der am 21. Mai 2019 abgehaltenen 20. ordentlichen Hauptversammlung der S&T AG wurde für das Geschäftsjahr 2018 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,16 pro dividendenberechtigter Aktie sowie der Vortrag des verbleibenden Betrags auf neue Rechnung beschlossen.



Die Dividende stellt im Ausmaß von EUR 0,07 je Aktie für österreichische ertragsteuerliche Zwecke eine Einlagenrückzahlung gemäß § 4 Abs. 12 EStG dar. Die verbleibenden EUR 0,09 der Gesamtdividende von EUR 0,16 erfolgen steuerlich als Ausschüttung aus dem Bilanzgewinn und die entsprechende österreichische Kapitalertragssteuer wird seitens der Gesellschaft einbehalten und an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die S&T AG hat in Bezug auf die mögliche Rückerstattung der Kapitalertragssteuer für ihre Aktionäre einen Leitfaden auf ihrer Website veröffentlicht. Dieser kann unter https://ir.snt.at/ bzw. https://ir.snt.at/Hauptversammlung.de.html abgerufen werden.



Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab 29. Mai 2018 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Centrobank AG.



Der Börsenhandel Ex-Dividende erfolgt ab Montag, den 27. Juni 2018.



Linz, im Mai 2019



Der Vorstand



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



