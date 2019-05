Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Daimler wieder. Morgen findet die Hauptversammlung von Daimler statt. Dann wird Dieter Zetsche den Vorstandsposten an Ola Källenius übergeben. Bei den Verkäufen steht 1&1 Drillisch auf dem fünften Platz. Genauso wie der Mutterkonzern United Internet möchte man nun ernst machen in Sachen Dividendenkürzung.