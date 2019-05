Henley Partners freuen sich, als Konzessionär des Moldova Citizenship-by-Investment (MCBI)-Programms, den erfolgreichen Abschluss der Erstanwendung des MCBI-Programms im Land bekannt zu geben.

Henley & Partners verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der strategischen Beratung und arbeitet gemeinsam mit souveränen Staaten überall auf der Welt an der Entwicklung, Einführung und Betreuung von weltweit renommierten Investitionszuwanderungsprogrammen. Der erfolgreiche Abschluss der ersten Citizenship-by-Investment-Anwendung in Moldawien demonstriert eindeutig die zentralen Eigenschaften des MCBI-Programms: beeindruckende Effizienz und ein entschlossenes Engagement für Best Practices. Innerhalb von nur drei Monaten werden Antragsteller im Zuge eines mehrstufigen Due Diligence-Prozesses gründlich überprüft, damit nur höchst vertrauenswürdige, internationale Investoren die Staatsbürgerschaft Moldawiens erhalten.

Zurzeit werden über 30 Anträge bearbeitet ein Beleg für die zunehmende Anerkennung des Werts des Programms durch die internationale Investorengemeinschaft und die Wertschätzung Moldawiens als mögliches Ziel für ausländische Direktinvestitionen. Wie die meisten kostengünstigen Citizenship-by-Investment-Programme auf dem europäischen Kontinent bietet auch das MCBI-Programm Investoren erheblichen Mehrwert: Erfolgreiche Antragsteller erhalten Zugang zum europäischen Schengenraum und zur postsowjetischen Region, einer geschäftsfreundlichen Umgebung. Hinzu kommt ein Pass, der die Einreise in 121 Ländern weltweit ermöglicht.

Neben den Vorteilen für Investoren bietet das MCBI-Programm Moldawien einen kontinuierlichen Einnahmestrom, der strategisch und transparent in Projekte investiert werden kann, um das Leben aller Einwohner des Landes zu verbessern. Das Programm nutzt ein bestehendes System, über das von der Millennium Challenge Corporation gespendetes Kapital erfolgreich in die Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes investiert wurde. In den kommenden Jahren soll das Programm als Marketingplattform von Moldawien dienen, die den Wert der moldauischen Wirtschaft für potenzielle Investoren demonstriert.

Der CEO von Henley Partners Dr. Juerg Steffen, erklärte: "Dies ist der erste wichtige Schritt im MCBI-Programm, und aufgrund unserer langjährigen Erfahrung als weltweit führendes Investment Migration-Unternehmen sind wir überzeugt, dass bald weitere Erfolge hinzukommen werden. Eines der bedeutendsten unter den vielen positiven Attributen unserer Branche ist die Fähigkeit, Staaten eine wichtige Quelle für nachhaltige Ertragsströme zu erschließen, ohne dass sie sich weiter verschulden müssen. Der daraus resultierende Anstieg der Geschäftsaktivitäten und neuen Beschäftigungsmöglichkeiten schafft ein lebendigeres und positives sozialwirtschaftliches Umfeld."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

