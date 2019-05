Der DAX steht vor dem nächsten Kurssprung, der ihn bis an eine der Seitwärtstrendlinien führen kann. An denen wird sich wieder der weitere Trend entscheiden. Charttechnisch bewegt er sich seitwärts in einem breiten Seitwärtstrend, der schon über einen Monat dauert, denn da waren wir auch bei 12000. Zu beachten ist also die Marke bei 11800, ob die hält. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. ...

