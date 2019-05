Dividenden sind mächtiger, als viele Anleger glauben. Nach Angaben von Morningstar haben sie in der Vergangenheit 42 % der Gesamtrendite einer Aktie erbracht. Dieser zusätzliche Impuls hat nämlich dazu beigetragen, dass Dividendenaktien in den letzten Jahrzehnten eine jährliche Gesamtrendite von 9,25 % erwirtschaftet haben, wie eine Studie von Ned Davis Research zeigt. Damit wurde der S&P 500 in diesem Zeitraum übertroffen - deren Unternehmen brachten gerade mal 7,7 %. Deswegen fällt es einem leicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...