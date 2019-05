Jefferies gab heute die Ernennung von Desh Peramunetilleke zum Head of Global Microstrategy Product in Equity Research bekannt. Er wird von der Jefferies-Niederlassung in Hongkong aus tätig sein. Desh Peramunetilleke leitet das neu eingerichtete Microstrategy-Team, zum dem auch Mahesh Kedia, Shrikant Kale, Barnis Yuen, Jeffrey Tong und Jenny Wu gehören.

Microstrategy ist ein Bottom-up-Produkt, das mithilfe fundamentaler Unternehmensdaten Einblicke in Märkte und Sektoren ermöglicht. In Kombination mit Top-down-Makrotrends werden systematische Anlagestrategien, diagnostisches Screeninguntersuchungen und firmeneigene Risiko-Scores für Mandanten in aller Welt und sämtliche Anlagestile entwickelt.

"Wir freuen uns, dass Desh sich der führenden Aktien-Plattform von Jefferies angeschlossen hat", kommentierte Peter Forlenza, Global Head of Equities bei Jefferies. "Wir sind dabei, unsere asiatische Aktienplattform angesichts unseres Ausblicks auf die asiatischen Regionalmärkte und die günstige Gelegenheit deutlich zu erweitern. Jefferies ist möglicherweise in der Branche insofern einzigartig, dass es den Wunsch und die Fähigkeit hat, ein so eindrucksvolles Team in Asien aufzubauen."

Peramunetilleke war zuletzt Head of Microstrategy bei CLSA und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Aktienanalysen.

Jefferies Group LLC, die größte unabhängige globale Full-Service-Investmentbank mit Hauptsitz in den USA, konzentriert sich seit über 55 Jahren auf das Kundengeschäft und ist bei der Bereitstellung von Erkenntnissen und Know-how sowie der Umsetzung für Investoren, Unternehmen und Regierungen führend. Unsere Bankhaus unterhält ein umfassendes Dienstleistungsangebot in den Bereichen Investment Banking, Beratung, Verkauf und Handel, Forschung und Vermögensverwaltung für sämtliche Produkte in Nord- und Lateinamerika, Europa und Asien. Jefferies Group LLC ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF), ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190521006011/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Anfragen:

Richard Khaleel

1-212-284-2556

rkhaleel@jefferies.com