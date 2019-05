Der andauernde Handelskonflikt und seine potenziell schlechten Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften belasten die Börsen in Asien.

Handelssorgen haben die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch in Atem gehalten. Auch die Atempause für Huawei im Streit zwischen China und den USA konnte die Bedenken der Börsianer nicht beseitigen. "Einige am Markt werden weiterhin darauf hoffen, dass sich die USA und China beim anstehenden G20-Treffen einigen werden", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS. "Aber der ...

