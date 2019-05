"Rheinpfalz" zu Rechtspopulisten:

"Auf eine generelle Trendwende in Europa zu hoffen, nur weil in Wien eine Regierung im Strudel einer Affäre untergeht, dürfte indes ein fataler Irrtum sein. Der Zulauf zu FPÖ, AfD und ihren Pendants in anderen Ländern der EU ist ja keine Modeerscheinung, sondern ein Zeichen für Schwächen einer Politik, die von vielen Wählern als technokratisch und bürgerfern angesehen wird."/be/DP/he

