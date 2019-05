Zürich (ots/PRNewswire) - Ein Vergleich der langen

Innovationsgeschichte der Schweiz und der sich abzeichnenden globalen

Anerkennung Chinas als wichtiger Akteur für innovative Prozesse und

Produkte bildete den Rahmen für lebhafte Diskussionen, die während

des 5. Insights Europe Forum 2019 von CEIBS in Zürich stattfanden.

Die Veranstaltung, die auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit

beider Länder ermittelte, wurde von der China Europe International

Business School (CEIBS) und der Credit Suisse gemeinsam organisiert.

Sie brachte Vordenker, Wegbereiter und Geschäftsleute aus Europa und

China zusammen, um Chinas Entwicklung von einer Nachahmer-Kultur zum

Innovationsführer zu beleuchten und zu ergründen wie die Schweiz ihr

eigenes einzigartiges Ökosystem für Innovationen entwickelt hat.

Während der Veranstaltung betrachteten Referenten und

Diskussionsteilnehmer eine Reihe von Praxisbeispielen aus Bereichen

wie KI, Drohnen, Automobil, Hotelgewerbe und Gesundheitswesen und

zeigten Möglichkeiten auf, wie China und Europa bei der Entwicklung

neuer High-Tech-Bereiche, Innovationen und Geschäftsmodelle

zusammenarbeiten können. Veranstaltungsort war das CS Forum Uetlihof

in Zürich. Das Thema des Forums war Die Evolution der Innovation: Ein

Vergleich zwischen der Schweiz und China.



S.E. Qinghua Zhao, Generalkonsul des Generalkonsulats der

Volksrepublik China in Zürich und dem Fürstentum Liechtenstein,

gehörte zu den Referenten der Veranstaltung und hielt eine

Eröffnungsrede, in der er auf die Gelegenheit des Forums hinwies,

sich besser kennenzulernen und auszutauschen. Weitere

Begrüßungsansprachen erfolgten von der Credit Suisse Chefin Nannette

Hechler Fayd'herbe und Yuan Ding, dem Vice President und Dekan der

CEIBS.



China: The Emerging Global Innovator war das Thema, das von dem

Created-in-China-Autor und Prof. Emeritus für Technologie und

Innovationsmanagement am IMD Georges Haour behandelt wurde. Er warf

einen Blick auf einige wichtige Indikatoren, die Chinas Status als

wachsender Innovator bestätigen. Insbesondere hob er hervor, dass

Chinas Fokus auf FuE-Investitionen, die Umsetzung der

Regierungspolitik, Anreize für Patentanmeldungen und intensiver

Wettbewerb eine wichtige Rolle für die Erfolge des Landes spielen. Er

stellte auch fest, dass China durch die Erweiterung bestimmter

Innovations-Hotspots - darunter Shenzhen, Peking, Shanghai und

Hangzhou - ein beeindruckendes Maß an Schnelligkeit und Agilität,

einen unerbittlichen kundenorientierten Ansatz sowie die

Bereitschaft, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, von denen viele

andere lernen können, bewiesen hat.



"Patente sind ein wichtiger Innovationsindikator, wobei die

Patentqualität wichtiger als die Patentquantität", betonte Prof.

Haour. Er brachte an, dass der Wettbewerb von der Tatsache getrieben

wird, dass "[viele] Manager von in China tätigen Unternehmen sagen,

dass ihre chinesischen Konkurrenten jetzt besser sind" als sie.



Als nächstes hielt MOVU-Mitbegründer und Chairman und Digital

Switzerland Director Nicolas Bürer einen Vortrag darüber, wie

Innovationen dazu beigetragen haben, dass die Schweiz sich zu einer

der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt entwickelt hat. Er betonte

insbesondere, dass die Schweiz dank des vorhandenen intellektuellen

Potenzials eine führende Rolle in Bereichen wie der

Blockchain-Technologie und der Verbesserung des Energieverbrauchs

übernommen hat.



Yu Zhang, Associate Professor of Strategy der CEIBS präsentierte

im Anschluss im Rahmen seines Vortrags China Market 2025 - Outlook on

Innovation die Sichtweise aus China. In seinen Ausführungen zu

einigen der treibenden Kräfte, die hinter der chinesischen Initiative

"Made in China 2025" stehen, wies er darauf hin, wie die hohe

Konzentration des Landes an Herstellern und Zulieferern dazu

beigetragen hat, die Inlandsproduktivität zu steigern und die

Innovation im Land zu beschleunigen. Obwohl Prof. Zhang feststellte,

dass in China immer mehr Patente angemeldet werden, schloss er sich

den früheren Aussagen von Prof. Haour über die Bedeutung von Qualität

gegenüber Quantität an und fügte hinzu, dass Innovation der Schlüssel

für Chinas Entwicklung auf dem Weg zu einer qualitativ hochwertigen

und nachhaltigen Entwicklung ist. Er erwartet, dass sich die

Innovationsförderung in China fortsetzen wird, unterstützt durch eine

Reihe von Schlüsselfaktoren, zu denen verbesserter Schutz von

geistigem Eigentum, besserer Zugang zu Kunden und besser ausgebildete

Talente zählen - letzteres, ein Trend, der sich in Chinas Aufstieg in

den Ranglisten der Universitäten und Forschungseinrichtungen in den

letzten zehn Jahren widerspiegelt.



Die Creaholic-Partnerin Naomi Bitmead führte daraufhin ein kurzes

Symposium über Innovationsökosysteme in der Schweiz und ihre

Funktionsweise durch, in der sie erklärte, dass Innovation nicht

isoliert möglich sei, sondern es zu deren Entwicklung die richtige

Zusammensetzung an Faktoren bedarf. Sie betonte insbesondere, dass

Innovation zum einen das richtige Verhältnis an Technologie,

Attraktivität für den Kunden und Geschäftsfähigkeit aufweisen muss.

Zum anderen, argumentierte sie, dass Innovation auch die richtigen

Prozesse und das richtige Umfeld sowie großartige Teams bestehend aus

Spezialisten und Generalisten benötigt. Letztendlich, so Bitmead,

erfordere es aber sowohl Mut als auch den Wunsch nach dem Durchbruch,

um erfolgreich zu sein.



Die Veranstaltung wurde mit einer Reihe von Fallstudien über

verschiedene chinesische und schweizerische Erfolgsgeschichten

fortgesetzt, darunter ein Vortrag von Adoodoo-CEO Pu Zhou, der

Einblicke in die traditionelle Geschenkkultur Chinas gab, um essbare

Geschenke - die bei jungen Menschen in Mode sind - zu vermarkten, mit

denen glückliche Anlässe wie Hochzeiten, Geburten oder Umzüge in ein

neues Zuhause gefeiert werden können. Er erläuterte auch, wie

Adoodoos Fokus auf die Digitalisierung und die Pläne zur Integration

von Online- und Offline-Marketingkanälen dazu beigetragen haben, dass

es dem Unternehmen gelungen ist, "Kundenbedürfnisse sehr schnell in

Produkte umzusetzen", sowohl die Lieferzeit als auch die

Notwendigkeit der Lagerhaltung zu verkürzen und gleichzeitig ein

maßgeschneidertes Produkt anzubieten, das auf Bestellung angefertigt

wird.



José Amado-Blanco, Mitbegründer und Geschäftsführer der yamo AG,

stellte ebenfalls eine kurze Fallstudie vor, in der untersucht wurde,

wie seine hochkompetitive F&E-Abteilung dem Unternehmen geholfen hat,

Europas erste (und größte) vertikal integrierte Kindernahrungsmarke

zu werden. Darüber hinaus erläuterte er, wie sowohl die digitale

Technologie als auch die Hochdruckverarbeitung (HPP) es yamo

ermöglicht haben, einige der größten Herausforderungen bei der

Herstellung und Lieferung von frischen, biologischen Lebensmitteln an

die Kunden zu meistern. Er verriet dem Publikum auch, dass ein

wichtiger Faktor für den Erfolg von yamo die Verfügbarkeit von

hochqualifizierten Talenten in der Schweiz ist.



Weitere Redner auf dem CEIBS Insights Zurich Forum waren Toni

Piëch, CEO von Piëch Automotive und Glen Stark, Technology Director

bei Yuneec. Jede Vortragsrunde wurde mit einer Podiumsdiskussion

abgeschlossen, in der die Teilnehmer weitere Möglichkeiten

erörterten, wie China und Europa gemeinsam Innovationen vorantreiben

können. Moderiert wurde das Forum von Sabine Zhang, Inhaberin einer

Beratungsfirma und MBA-Absolventin der CEIBS im Jahr 1999.



Das Zürcher Forum ist das zweite von fünf großen Foren, die von

CEIBS im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der

Schule weltweit organisiert werden. Das erste fand am 15. Mai in

Boston statt. Die nächsten beiden werden am 1. Juli in München und am

12. Juli in Brüssel abgehalten. Dies sind nur einige der Aktivitäten,

die anlässlich der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von CEIBS

in Asien, Europa, Afrika und Nordamerika geplant sind, bevor sie im

November mit einer Abschlusszeremonie auf dem Flaggschiff-Campus von

CEIBS in Shanghai ihren Höhepunkt erreichen. Die Aktivitäten werden

sich auf 11 Städte auf vier Kontinenten erstrecken. In Zürich wird

CEIBS außerdem am 7. Oktober die Einweihung der Erweiterung des CEIBS

Zürich Campus in Horgen feiern. Das Motto der achtmonatigen

Feierlichkeiten lautet "China Essence, Global Significance". Weitere

Informationen zu den Feierlichkeiten von CEIBS zum 25-jährigen

Jubiläum finden Sie unter

http://www.ceibs.edu/special/25/en/index.html



Informationen zur CEIBS



Die China International Business School (CEIBS) gehört zu den

führenden internationalen Business Schools in Asien, wo sie als

einzige gleichzeitig in die Top 5 der MBA-, EMBA- und Executive

Education-Programme der Financial Times aufgenommen wurde.



Die CEIBS hat mehr als 22.000 Alumni aus mehr als 80 Ländern

weltweit und hat in den letzten 25 Jahren mehr als 160.000

Führungskräften im In- und Ausland eine breite Auswahl an

Management-Programmen geboten. Darüber hinaus bietet sie einen

Finance MBA, Hospitality EMBA und zahlreiche Programme zur

Weiterbildung von Führungskräften. Mit einem Fakultätsteam, das über

umfangreiche China-Kenntnisse und globale Einblicke verfügt, ist

CEIBS einzigartig gewappnet, um Führungskräfte in jeder Phase ihrer

Karriere zu fördern und sie darauf vorzubereiten, auf globaler Ebene

Einfluss zu nehmen. Als unübertroffener China-Experte orientiert sich

CEIBS an dem Konzept "China Depth, Global Breadth". Dies spiegelt

sich spürbar in den Aktivitäten und dem Betrieb der Schule an ihren 5

Standorten auf 3 Kontinenten wider. CEIBS verfügt über Standorte in

Shanghai, Peking und Shenzhen in China sowie in Zürich in der Schweiz

und Accra in Ghana.



Informationen zu Credit Suisse



Die Credit Suisse ist ein weltweit führender Finanzdienstleister

der seinen Kunden Finanzberatung in allen Bereichen des Investment

Banking, Private Banking und der Vermögensverwaltung anbietet.



Die 1856 gegründete Credit Suisse verfügt heute über eine globale

Reichweite mit Geschäftsaktivitäten in ca. 50 Ländern und 46'840

Mitarbeitenden aus über 170 verschiedenen Nationen. Dank ihrer

globalen Präsenz kann Credit Suisse geografisch ausgewogene

Ertragsströme und Netto-Neugelder generieren und Wachstumschancen

ergreifen, wo auch immer sie sich ergeben. Die Credit Suisse betreut

ihre Kunden in drei regional ausgerichteten Divisionen: Swiss

Universal Bank, International Wealth Management und Asia Pacific.

Diese regionalen Geschäftsbereiche werden von zwei weiteren, auf das

Investment Banking spezialisierten Divisionen unterstützt: Global

Markets und Investment Banking & Capital Markets.



