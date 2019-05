The following instruments on XETRA do have their first trading day 22.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 22.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA S5SD XFRA IE00BHXMHK04 UBS(I.)ETF-S+P500 ESG ADL EQ00 EQU EUR Y

CA KT0U XFRA SE0012455525 NETENT AB B EQ00 EQU EUR N

CA SLZA XFRA US02362F1049 AMERI HOLDINGS INC.DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA ONM2 XFRA US68234L3069 ONCOSEC MEDICAL DL-,001 EQ00 EQU EUR N

CA 2T3 XFRA US78645L1008 SAFEHOLD INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 6XC1 XFRA US8342032005 SOLENO THERAPEUT. DL-,001 EQ01 EQU EUR N